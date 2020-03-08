Саудовская Аравия предлагает рекордные скидки на нефть 1 8.03.2020, 13:40

1,901

Этот шаг рассматривается как ответ на выход России из соглашения ОПЕК+.

Саудовская Аравия объявила о существенной скидке на добываемую в стране нефть. Как сообщает Bloomberg, апрельские партии нефти, добываемой государственной компанией Saudi Aramco, подешевеют на 4-6 долларов за баррель, скидки для покупателей из США будут еще выше, сообщает svoboda.org.

Этот шаг рассматривается как реакция на выход России из соглашения ОПЕК+, в рамках которого крупнейшие страны-экспортеры нефти координировали объемы добычи топлива. Недавние переговоры в Вене о новом сокращении добычи - в связи с падением спроса из-за эпидемии коронавирусной инфекции - закончились провалом.

После встречи в Вене цены на нефть на мировом рынке упали примерно на 8 процентов и приближаются к 45 долларам за баррель. Решение саудовских властей о скидках, по всей видимости, будут способствовать дальнейшему падению цен.

Акции компании Saudi Aramco резко упали на бирже и теперь котируются ниже цены, которая была установлена при их недавнем размещении (IPO).

Это происходит на фоне сообщений об аресте нескольких членов саудовской королевской семьи по обвинению в подготовке переворота.

До конца марта действует соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 1,7 миллиона баррелей в сутки. С 1 апреля никаких обязательств по сокращению нефти у стран нет, уточняют в российском Минэнерго.

Не все представители российских нефтяных компаний довольны позицией, занятой Москвой. В интервью The Bell совладелец нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун заявил, что Россия потеряет от 100 до 150 миллионов долларов в день из-за развала сделки по сокращению добычи нефти. Он назвал отмену соглашения нерациональным решением.

Падение цен на нефть может привести к трудностям для российского бюджета и, как следствие, дальнейшей девальвации рубля.