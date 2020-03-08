Как и что воровали в СССР 7 8.03.2020, 13:52

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Белорусский блогер развеял очередной миф о советском прошлом.

Тут многие читатели моего журнала пишут в комментариях, что СССР был страной исключительно честных и порядочных людей, которые никогда не брали чужого, а двери в квартиры даже не запирались на замки. На счет дверей спорить не буду — такое действительно иногда практиковалось в небольших городках и просто в замкнутых микрорайонах (вроде минского поселка Тракторного завода), где люди хорошо друг друга знали и где практически не бывало "чужих". А вот что касается воровства — то на бытовом уровне в СССР оно существовало повсеместно, но при этом среди самих мелких воришек собственно "воровством" не считалось, пишет в ЖЖ известный белорусский блогер Максим Мирович.

Конечно, украсть деньги или скажем там ювелирные украшения — это было уже настоящее воровство, попадающее к тому же под соответствующую статью УК, а вот например обвесить в магазине или изменить состав блюд в общепите, принести с завода пару подшипников, слить десятка два литров соляры на автобазе — это встречалось сплошь и рядом и не считалось чем-то зазорным.

Отчего так происходило? Во-первых, от всеобщей бедности, равно размазанной по всем слоям общества. Во-вторых — из-за всеобщего дефицита необходимых товаров и услуг. Прокладки для сантехники всегда были у "своего" слесаря (которые тот спер где-то на складе), нужные запчасти для автомобиля (которых не было в автомагазинах) чудом находились у "своего" автомеханика. Можно сказать, что такая "низовая коррупция" является практически неизбежной в бедных странах, при этом внутри самого общества она не считается чем-то зазорным, люди просто выживают как умеют.

И третья составляющая такого воровства — это отсутствие частной собственности как таковой, в широком понимании этого слова. Фраза "все вокруг колхозное, все вокруг ничье" очень хорошо характеризует ситуацию тех лет — взять "ничьи" дрова или "ничей" металлолом считалось почти нормой и вроде как даже и не воровством.

Воровство в советском общепите

Пожалуй, в воровать в общепите было проще всего с той точки зрения, что воришку было непросто "поймать за руку". К примеру, сметану разводили кефиром, забирая остатки себе, кефир разводили молоком. Само молоко тоже воровали, причем весьма изобретательно — чтобы молоко не портилось, в него добавляли пищевую соду, списывая при этом часть молока как "испорченное" и забирая себе домой. Супы варились без мяса (на комбижире), после чего при выдаче в тарелку клался кусочек мяса. Кстати, похожие штуки до сих пор делают в столовой минского ЦУМа, кто тоскует по "тем самым" советским вкусам и "ГОСТам" — милости просим.

Отдельным способом воровался чай. Как вы знаете, в советских столовых "чай" готовился в огромных алюминиевых кастрюлях, на которые было положено определенное количество заварки (чаще всего — дешевого чая "грузинский"). Немалую часть заварки отсыпали "для себя", а в кастрюлю с чаем добавляли жженый сахар, оставляя на ночь на небольшом огне. В результате получалась темно-коричневая жидкость почти без запаха чая.

Воровство в советских продуктовых магазинах

В принципе, тут все было похоже на воровство в столовых, но были и свои нюансы. Скажем, советские ГОСТы описывали нормы по усушке и утруске товара — торговцы использовали их по-максимуму, даже если товар не "усушился" — остаток просто воровали. Очень часто более-менее качественные продукты (мясо, колбаса) продавали "из-под прилавка" для "своих", но несколько дороже отпускной розничной стоимости, а полученную разницу клали в карман.

Воровали также и на рынках, обвешивая покупателей (для чего применялись системы хитроумных магнитов и скрытых гирек). Явление было столь массовым, что на рынках были повсеместно распространены т.н. "контрольные весы".

Жульничество в магазинах промтоваров

Тут все происходило похожим образом — качественные и дефицитные товары, которые вдруг поступили в продажу, продавались точно так же "из-под прилавка" за несколько большую стоимость. С юридической точки зрения все было совершенно чисто — вот товар, вот покупатель, вот чек, вот деньги в кассе. "Увидеть" с помощью проверки то, что продавщица положила себе в карман "сверхприбыль", было никак невозможно.

Кроме того, на советской торговле неплохо наживались и всякие ревизоры/проверяющие, которые часто за мелкую (а иногда и не очень) взятку закрывали глаза на мелкие (а иногда и не очень) нарушения. Тут еще следует сказать, что коррупционные связи в советской торговле выстраивались годами, а коррупционные сети насчитывали часто сотни участников.

Воровство на заводах и стройках

Тут все достаточно просто — тащили все, что плохо лежало и было плохо прикручено. Впрочем, то что было прикручено хорошо — сперва откручивали, а потом тоже воровали. Комплекты инструментов, плашки для нарезания резьбы, стекло, цемент, даже кирпичи — думаю, многие из вас помнят гаражи и балконы, набитые всем этим добром. Поговорка "ты здесь хозяин, а не гость, сопри домой хотя бы гвоздь" родилась не на пустом месте — видели у соседа дяди Пети комплект советских надфилей в коробке? Думаете, он его в магазине купил)?

Выносили все это добро через проходные, либо просто перебрасывали через забор, для чего часто привлекались сообщники. Как-то на просторах интернета мне встретилась целая инструкция о том, как правильно выносить под плащом карданный вал для автомобиля с помощью специального противовеса)

Реализовывалось все украденное либо непосредственно за деньги, либо бартером — за определенные товары или услуги.

Водители с автобаз, трактористы, таксисты

Эти воровали бензин и соляру (классика), а также запчасти и кузовную краску. Таксисты часто воровали деньги, просто не включая счетчик за поездки. Кроме того, в позднесоветские годы таксисты были часто замешаны в мелком криминале вроде помощи проституткам и нелегальным продавцам спиртного (запрещенного горбачевским "сухим законом").

Теневое производство

Помните фразу из "Двенадцати стульев" о том, что вся контрабанда делается в Одессе на Малой Арнаутской улице? В принципе, эта фраза была применима ко многой "фирмЕ", что подпольно делалась в СССР, плюс из украденных материалов часто шили просто более-менее приличные и модные вещи, не похожие на страшные хламиды из универмагов, частично этот бизнес легализовался в 1988 году после того, как разрешили кооперативы. Вообще теневое производство в СССР это отдельная большая тема, как-нибудь напишу об этом.

В общем, как видите, "честные советские граждане" были не такими уж честными. Можно ли их обвинять в этом? Думаю, и да и нет. Немалую долю ответственности я бы возложил на саму среду тотальной нищеты и дефицита, в которой люди были вынужденны выживать.

А вы помните какие-нибудь случаи мелкого бытового воровства из СССР?