Фотофакт: Белоруски показали свои подарки на 8 Марта 1 8.03.2020, 14:09

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Чем удивили мужчины?

Пока продавцы цветов считают прибыль и с грустью думают, что вплоть до 1 сентября праздников уже не будет, девушки принялись постить в Instagram полученные подарки, пишет onliner.by. В основном это, конечно, цветы — так повелось, что без них никуда, особенно 8 Марта. Чем удивляли мужчины, смотрите в подборке.