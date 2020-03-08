Фотофакт: Белоруски показали свои подарки на 8 Марта

Фотофакт: Белоруски показали свои подарки на 8 Марта1
- 8.03.2020, 14:09
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Чем удивили мужчины?
Пока продавцы цветов считают прибыль и с грустью думают, что вплоть до 1 сентября праздников уже не будет, девушки принялись постить в Instagram полученные подарки, пишет onliner.by. В основном это, конечно, цветы — так повелось, что без них никуда, особенно 8 Марта. Чем удивляли мужчины, смотрите в подборке.
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Девчули,с 8 Марта💐 Желаю жить без всяких стрессов, Не набирать ни грамма веса. Пусть вас мужчины обожают, Пылинки каждый день сдувают! Пусть кошелек не опустеет, А с каждым днем пускай толстеет! Пусть жизнь вас радует заботой, Не надрывайтесь на работе! #8марта#минск#дом#кот#котик#хвост#рожа#глаза#кошак#кися#котейка#британец#барни#красавчик#мимими#мойкотик#like#instalike#likeme#likephoto#cat#cats#pets#minsk#british#britishcat#mycat#kitten