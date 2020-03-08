Ученые выяснили, как омолодить организм с помощью диеты 8.03.2020, 14:13

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Для этого достаточно уменьшить потребление некоторых продуктов.

Процесс старения можно предотвратить или обратить вспять, изменив рацион питания, в частности, свети к минимуму потребления простых углеводов.

О результатах исследования сообщает MedicalXpress, пишет lenta.ua.

Чтобы лучше понять, как диета влияет на старение мозга, исследовательская группа сосредоточилась на предсимптомном периоде, в течение которого профилактика может быть наиболее эффективной.

Ученые установили, что первые признаки старения мозга появляются к 47 годам, а к 60-летнему возрасту скорость деградации когнитивных способностей достигает пика. Старение происходит из-за того, что мозг практически перестает эффективно обрабатывать поступающую в организм глюкозу, поэтому у нейронов начинается голодание, а сети взаимодействия отделов мозга дестабилизируются.

«То, что мы обнаружили в этих экспериментах, включает в себя как плохие, так и хорошие новости», - говорит профессор кафедры биомедицинской инженерии Школы Возрождения в Университете Стони Брук и преподаватель Центра физической и количественной биологии им. Лауфера Мухика-Пароди.

По его словам, плохая новость заключается в том, что мы видим первые признаки старения мозга гораздо раньше, чем считалось ранее.

«Однако хорошая новость заключается в том, что мы можем предотвратить или обратить вспять эти эффекты с помощью диеты, смягчая последствия вторжения в гипометаболизм путем замены глюкозы на кетоны в качестве топлива для нейронов», - пояснил ученый.

Другими словами, процесс старения можно предотвратить или обратить вспять, изменив рацион питания. В частности, минимизировать потребления простых углеводов, заменив глюкозу кетонами.

Такая диета, по опыту исследователей, улучшает взаимодействие отделов мозга и увеличивает общую когнитивную активность.