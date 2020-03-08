Белоруска рассказала, как работает медицина в регионах и столице
- 8.03.2020, 14:28
Женщина словно побывала в разных странах.
Издание «Солидарность» опубликовало рассказ белоруски, которая посетила районную поликлинику и минский медицинский центр:
— Посещение районной поликлиники и минского медицинского центра оставили ощущение, словно я побывала в разных странах — Беларуси, которая хорошо знакома жителю райцентра, и Беларуси, которую показывают по телевизору.
Слуцкая поликлиника, прихожу в регистратуру за заказанным талоном. В конце декабря, когда ввели электронную очередь, ждала талончик 40 минут: работало одно окно. В этот раз получаю талон за три минуты — работают четыре окна. В гардеробе встречаю одноклассницу. Она и раскрывает мне секрет быстрого обслуживания: в больнице с визитом глава местного райисполкома и чиновник из Минздрава.
Карты на руки не выдают, ссылаются на письмо Минздрава 2009 года (!), в котором указано, что карточка — собственность поликлиники. Каждые 15 минут (!) сотрудница регистратуры разносит карты по кабинетам. Бывает, ты уже на приеме у врача, а карточку не успели отнести.
***
У кабинета врача общей практики очередь. Говорю: «Мой талон на 13.25 (на часах 13.20). Есть ли кто-то с талоном на более раннее время?»
— У нас тут живая очередь, — говорят мне.
— А я иду по cito (срочно – прим.), — отвечает женщина у кабинета.
— Хорошо, пропущу вас.
Женщина из «живой очереди» подрывается: «Нет такого, чтобы шли по номерам талонов. Вот мне в регистратуре выдали талон под номером 26, а передо мной человеку дали третий. Где справедливость?»
Показываю ей: на кабинете врача висит табличка, где написано: прием ведется по номерам талонов. Конфликт исчерпан.
В кабинете у врача удивляюсь, когда медсестра сама (!) записывает меня на анализ крови и ЭКГ. Открывает базу в компьютере, предлагает выбрать свободную дату и время. Оказывается, так можно было! За прошлый месяц побывала у троих врачей: все писали направления на анализы на бумаге и отправляли с ними в регистратуру на запись.
***
Прихожу на анализ крови к процедурному кабинету за 7 минут до своей очереди, спрашиваю: «Кто еще на 9.30?»
— У нас живая очередь, — чуть ли не хором отвечают люди.
— Какая такая живая очередь? — удивляюсь. — Время в направлении указано у всех.
— У меня без времени талон, — говорит женщина на лавочке.
— Я иду по своему времени, — объявляю. — А вы можете обратиться к главврачу.
Что тут началось! Бойкая тётушка бросается к двери и орёт:
— Никуда ты не пойдёшь! Мы тут с семи тридцати утра!
— Да хоть с семи — это ваше дело. Нравится вам стоять в живой очереди — стойте. Я по времени пойду.
Тётка врывается в процедурный кабинет с воплем: «Эта наглая хочет без очереди пойти! Не пропущу!»
Из кабинета ее выставляют медсестры. Из соседнего выходит медработник и говорит, что время очереди указано в талоне. Через минуту медсестра объявляет: «Талон на 9.30».
Пока медсестра готовит шприцы-пробирки, слышу крики на коридоре: «Я ее прокляну!»
Выхожу из кабинета, тётушка кричит мне вслед: «Шалава!»
***
РНПЦ отоларингологии. Приехали с сыном-четырехлеткой на консультацию. Электронная регистратура. Перед нами всего пара человек. Через несколько минут моя очередь, даю паспорт и направление — на руки выдают талоны к специалистам и карту. Чудеса! Письмо Минздрава здесь не действует или просто в карточке нет записей, и ее можно дать пациенту?
***
В кабинет врача – завотделением заходит женщина с ребенком. Дверь приоткрыта.
— Я не могла дозвониться в ваш центр, и вот мы решили приехать.
— Я не могу вас принять, — объясняет врач. — У нас запись на месяц вперед.
Выходя из кабинета, женщина возмущается: «Вот придумали! У нас в Орше намного лучше поликлиника!».
— Ехать в Минск из Орши без записи —отчаянная! — комментирует девушка в очереди.
***
Очередь у кабинета врача, к которому я за месяц записала сына. Называю номер талона, отзывается мама с ребенком — они записаны перед нами. О «живой очереди» никто не заикается.
***
Привела сына на аудиограмму — тест на проверку слуха. Результат нужно показать врачу-сурдологу. Медсестра на прощание говорит, что уже отправила его специалисту, выдавшему направление.
— Ого! — удивляюсь. — У вас работает электронная медицина.
***
В кабинете ярко-зеленые стены — такие я видела в детском отделении в клинике Вильнюса. Ребенок с первого раза показывает горло, дает осмотреть уши. Врач улыбается, задает вопросы. Все записи делает в электронной карте — я впервые такое вижу.
Медсестра проводит тест на слух, дает ребенку игрушку, чтобы сидел спокойно. Такое чувство, что мы не в государственной клинике, а в частном медцентре.
Тест сделать не удается — сын крутится, напевает песню из мультика. Доктор предлагает записаться на другой день и делится лайфхаками, как в следующий раз пройти тест, чтобы ребенок сидел спокойно.
Отвечает на все вопросы, хотя обычно в таких случаях врачи дают распечатку или предлагают почитать в интернете.
***
Отвожу ребенка в туалет. И сразу три открытия: сиденье на унитазе, жидкое мыло и туалетная бумага! Самое главное — этим туалетом смогут пользоваться люди с инвалидностью. Вы часто видели такие санузлы в районных поликлиниках? Я – нет.