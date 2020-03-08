Сколько белорусских семей находится за чертой бедности? 7 8.03.2020, 14:55

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«Лидируют» две области.

В октябре-декабре 2019 года в Беларуси за чертой бедности находилось 3,4% домашних хозяйств. Это следует из данных Белстата. В сравнении с третьим кварталом этот показатель сократился на 0,1%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 0,4%. Какие семьи чаще остальных оказываются среди бедняков, пишет tut.by.

По данным переписи населения в 2009 году, в Беларуси зарегистрировано 3 миллиона 873 тысячи 139 домохозяйств. То есть за национальной чертой бедности в четвертом квартале прошлого года находилось около 131,7 тысячи семей.

Самый высокий показатель малообеспеченности среди семей с несовершеннолетними детьми — 7,1% домашних хозяйств.

Гомельская и Брестская области по-прежнему лидируют по уровню малообеспеченности — 4,8%. Ниже всего этот показатель в Минске — 0,9%.

Процент среди семей без детей также сократился на 0,1 процентного пункта и составил 1,6% от всех семей.