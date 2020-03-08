Норвежская журналистка: Российские мужчины лежат на диване и ждут, когда им подадут еду 12 8.03.2020, 15:04

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Что удивляет европейских женщин в РФ?

Чаще всего российские мужчины требуют, чтобы дома их обслуживали. Но Евгения и Никита Бобриковы пытаются жить по-другому, пишет журналистка норвежского издания FriFagbevegelse Анне Сири Рено (перевод — inosmi.ru).

Перед нами — высотка в квартале в типично советском стиле. 31-летний Никита Бобриков ведет нас по обшарпанной лестнице, и через несколько этажей мы оказываемся в квартире, вид которой резко контрастирует с фасадом дома. Это светлая и современная трешка в пастельных тонах.

Никита Бобриков — председатель молодежного отдела Мурманского областного совета профсоюзов, также он отвечает за международную работу. Он пригласил нас к себе домой и познакомил с семьей. Его жена Евгения говорит, что ей нравится скандинавский стиль.

«Уникальный мужчина»

Молодая пара отремонтировала квартиру, когда-то полученную семьей Евгении от советского государства. Они пытаются оправдать размеры кухни: «Советский человек не должен был много времени проводить за готовкой еды».

На столе — пирог только что из духовки и чайник свежезаваренного чая. По телевизору показывают детский мультфильм «Свинка Пеппа».

Семилетняя Лера только что пришла из школы. Марии всего год, и она сидит дома с мамой. Евгения Бобрикова работает анестезиологом в мурманском военном госпитале, но сейчас она в декрете.

Хотя в декрет вышла только она, Евгения называет своего мужа Никиту уникальным мужчиной. Ее супруг готовит еду и из командировок всегда возвращается с подарками. По вечерам Евгения ходит на волейбольные тренировки, и Никита без проблем остается дома с детьми.

Дети или нет?

Отпуск по уходу за ребенком длиной в 18 месяцев с сохранением зарплаты родители могут разделить между собой. Сейчас женщины рожают все меньше, и рождаемость в регионе упала, но Евгений и Никита говорят, что знают многих, кто хочет троих детей. Семьи с двумя или тремя детьми пользуются разными привилегиями. Например, дети из бедных семей имеют право на бесплатное питание в школе.

Ежемесячная минимальная зарплата в Мурманске составляет чуть более 3000 норвежских крон (примерно 21 000 рублей), а средняя — чуть более 7000 норвежских крон (примерно 49 000 рублей). Это говорит о существенных различиях в разных сферах труда.

Медсестра зарабатывает от 5000 до 6000 норвежских крон в месяц (35 000 — 42 000 рублей).

Взаимопонимание в области культуры

Одной из тем недавно запущенного проекта сотрудничества между профсоюзными работниками Финнмарка и их мурманскими коллегами стало гендерное равенство.

В течение трех лет представители российского горнодобывающего сектора, культуры, лесного хозяйства и электротехнической промышленности регулярно встречались с норвежскими профсоюзами. Многие поначалу были убеждены, что у них царит равенство на рабочих местах, но в итоге стали обнаруживать конкретные недочеты и ошибки.

«Гендерное равенство — сложная тема, ведь мы такие разные. Но мы учимся друг у друга, стараемся глубже понимать культуру стран, с которыми хотим сотрудничать. Равенство, конечно, очень важная тема для профсоюзного движения, до совершенства как в России, так и в Норвегии еще далеко», — говорит Трине Амундсен (Trine Amundsen).

Как секретарь молодежного совета профсоюзного объединения Тромса и Финнмарка Амундсен — норвежская коллега Никиты Бобрикова. Она часто пересекает границу для встреч с представителями российских профсоюзов. Большую часть времени она уделяет координации трех проектов сотрудничества, включая один молодежный.

Работают меньше

Российские женщины работают по 36 часов в неделю, тогда как мужчины работают по 40 часов за ту же зарплату (в Мурманске и Мурманской области — прим. перев.). Трине Амундсен кажется странным такое решение государство, призванное способствовать равноправию. Но такие различия в работе, конечно, не означают, что и домашней работы женщины выполняют меньше.

Некоторые мужчины считают такую схему несправедливой, ведь им приходится больше работать за меньшие деньги. Об этом российские профсоюзы узнали из опросов на рабочих местах в рамках своего проекта.

При этом в среднем российские женщины зарабатывают на 28% меньше, чем их коллеги-мужчины.

Домашнее насилие

Доминирующая роль мужчины в семье уходит корнями в глубины истории, сказала недавно газете Bergens Tidende Алена Попова, юрист, журналистка и правозащитница из России.

В то время как официальная статистика указывает, что 16 миллионов женщин ежегодно подвергаются домашнему насилию (примерно каждая пятая), суд выносит приговоры по соответствующим делам всего 51 тысяче человек в год.

По словам Поповой, все дело в российской правовой системе: два года назад в стране внесли изменения в Уголовный кодекс, и теперь мужчин не наказывают, если насилие в отношении супруги совершено впервые. Домашние насилие, так сказать, декриминализовали.

В Советском Союзе мужчины и женщины были равны, во всяком случае на бумаге. После распада Союза ситуация в области равноправием ухудшилась, говорит Попова.

Надо активно работать

Секретарь молодежного совета норвежских профсоюзов Трине Амундсен выросла в приграничной коммуне Сёр-Варангер. Со своей мультивизой она активно вносит вклад в статистику, согласно которой граждане Норвегии и России ежегодно пересекают границу около 250 тысяч раз. По ту сторону границы она работает, заправляет машину, тренируется, ест суши, покупает сладости и технику.

Амундсен даже считает полезными встречи с критически настроенными русскими.

«Если мы хотим чего-то добиться, нам просто надо активно над этим работать. Я считаю, что русские ориентированы на поиск решения, и я часто в этом убеждалась, занимаясь этим проектом», — говорит Амундсен.

Равноправие жизненно важно

Прекрасно осознавая, что и в трудовой сфере Норвегии не все идеально и нет полного равноправия, она, однако, надеется, что норвежский опыт может вдохновить соседей.

По словам Амундсен, проект, посвященный равноправию, очень успешен. Осведомленность людей в этой важной области повысилась, а связи между профсоюзами укрепились.

Центральное отделение Объединенной федерации норвежских профсоюзов собирается обратиться в министерство иностранных дел в поисках средств на новый проект в области равноправии. За исключением одного перерыва, норвежские профсоюзы с начала 1990-х годов непрерывно ведут работу в России.

«Чтобы построить справедливое общество, равноправие необходимо. Это центральная тема всей международной работы, которую осуществляют наши профсоюзы», — говорит заместитель руководителя международного отдела Объединенной федерации норвежских профсоюзов Катрине Фауске (Kathrine Fauske).

Лежат на диване

Но вернемся назад в мурманскую квартиру Евгении и Никиты Бобриковых. У нас зашел разговор о месте мужчины и женщины в обществе. Для Евгении нормально, что ее муж таскает мебель вверх по лестнице, и вообще «мужчина должен быть мужчиной», говорит она. Но ей не нравится, когда мужчины командуют и требуют, чтобы их обслуживали.

«Большинство российских мужчин, приходя домой, заваливаются на диван и ждут, когда им подадут еду», — говорит Евгения Бобрикова.

Но, как уже было сказано, в этом доме все не так.