Восемь популярных алкогольных напитков с целебными свойствами 10 8.03.2020, 15:06

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Среди них есть и белорусская Крамбамбуля.

Всем известно, что злоупотребление спиртным пагубно сказывается на здоровье. В тоже время при правильной дозировке некоторые алкогольные напитки служат лекарством от распространенных патологий. Целебные свойства характерны и для настоек, ликеров, так как ингредиентами им служат различные лекарственные растения, фрукты, ягоды. Ниже рассмотрены особенности употребления алкоголя с пользой для здоровья, пишет phuket.com

Рижский бальзам

Это визитная карточка Латвии. Напиток даже привозят в качестве сувенира.

История знаменитого бальзама началась в середине 18 ст. Рижский аптекарь Абрахам Кунце запланировал создать новое лекарство из целебных растений. Вместо горькой микстуры у него получился приятный на вкус напиток.

Традиционно бальзам включает более двух десятков растительных компонентов, в том числе мяту, чернику, валериану и др. Также в напиток добавляют спирт высокой очистки, ароматизатор, имитирующий вкус меда, перуанский бальзам, жженый сахар и прочие ингредиенты, улучшающие целебные свойства и органолептические качества напитка.

Точная рецептура и алгоритм изготовления бальзама – это секрет, который строго охраняют. Поэтому выпуском настоящего рижского бальзама занимается один латвийский завод.

Напиток рекомендован при следующих проблемах:

• простудные недуги;

• депрессия;

• хроническая усталость;

• желчнокаменная болезнь;

• патологии ССС и ЖКТ.

В Литве напиток входит в официальный перечень лекарств.

В сутки рекомендуется принимать не более 30 мл.

Бехеровка

Эту сладкую травяную настойку придумали в Чехии, в начале 19 века. В ее состав входят лекарственные травы (20 видов), пряности. Список последних состоит из аниса, корицы, гвоздики, душистого перца и т.д. Как и в прошлом случае рецептура напитка – это секрет.

Бехеровка влияет на различные органы и системы. Она положительно ассоциирована с аппетитом пищеварением, иммунным статусом.

Лечебная доза – 20 мл.

Егермейстер

Это самая известная немецкая травяная настойка. За напиток мы должны благодарить молодого немца Курта Маста, унаследовавшего фабрику, на базе которой производился уксус. В планах новоиспеченного владельца фабрики лежало создание согревающего напитка, который бы оберегал от простудных недугов во время зимней охоты.

Современный Егермейстер состоит из 58 видов целебных ингредиентов растительного происхождения.

Травяная настойка – это отличный тоник, который, к тому же, полезен для ИС, ЖКТ, НС и ССС. Также Егермейстеру улучшает настроение и восстанавливает физические силы.

Но стоит помнить, что пользу организму принесут лишь малые дозы напитка – до 30 мл в день.

Суктинис

Это литовская медовая настойка. Напиток не может похвастаться древней историей и назван в честь национального танца.

В качестве основы напитка используется мед. Остальные ингредиенты представлены цветками гвоздики, тополиными почками, желудями, соком черники и т.д.

Настойка оказывает общее укрепляющее действие, тонизирует, укрепляет ИС, профилактирует недуги вирусной и бактериальной природы. Напиток также рекомендован при проблемном пищеварении.

Суточная доза – 30 мл.

Крамбамбуля

Еще одна медовая настойка, обладающая терпким и пряным вкусом, – это белорусская крамбамбуля. По мнению историков, напиток изобрели еще в 18 веке. Но тогда он был очень дорогим, поэтому позволить его себе могли только самые состоятельные люди.

Сегодня эта настойка стала намного более доступной. Однако традиционный рецепт напитка сохранился. Помимо меда, в его состав входят черный и душистый перец, корица, гвоздика и мускатный орех.

Крамбамбуля отлично согревает в холода, укрепляет иммунитет, выступает в качестве профилактического средства при простуде, оказывает противовоспалительное действие, стимулирует пищеварение и повышает аппетит.

Чтобы не навредить организму, в день стоит употреблять не более 30 мл этого напитка.

Хреновуха

Эта настойка пользуется популярностью во многих славянских странах. Ее издревле производят в России, Беларуси, Украине. Основные ингредиенты современной версии этого напитка – спирт высокой очистки, натуральный мед и измельченное корневище хрена.

Благодаря такому составу хреновуха весьма эффективна в качестве согревающего и противовоспалительного средства, она также предупреждает возникновение простудных недугов, повышает иммунитет, стимулирует выработку желудочного сока и желчи.

Безопасная суточная дозировка настойки составляет 30 мл.

Гольдвассер

Родиной этого травяного ликера считается польский город Гданьск. Известен и изобретатель напитка. «Золотую воду» – а именно так переводится на русский язык название напитка – изобрел голландец по фамилии Вермель в 1598 году.

В то время напиток, в состав которого входили более 20 целебных трав, продавали как микстуру. Но со временем Гольдвассер из лекарства превратился в популярный алкогольный напиток. Изменение претерпела и рецептура: в ликер стали добавлять несколько крупинок золота.

На протяжении веков напиток пользовался популярностью у знати и представителей правящего сословия. Его любили не только польские короли, но и русский император Петр I. Сегодня ликер также приходится по вкусу многим людям.

К слову, напиток обладает тонизирующим действием, стимулирует иммунную систему, улучшает работу сердца и сосудов, а также пищеварительного тракта. Для достижения лечебного эффекта в день достаточно выпивать 20-25 мл ликера.

Кампари

Сегодня Кампари – известный во многих уголках планеты аперитив, а также компонент множества алкогольных коктейлей. Но мало кто знает, что история этого напитка началась более 150 лет назад.

Именно тогда Гаспар Кампари – винодел из Милана – создал и запатентовал рецепт травяной настойки. Среди основных ингредиентов напитка — спирт высокой очистки, целебные травы и цедра зеленых апельсинов.

Последний компонент не только придает Кампари характерный цитрусовый вкус, но также служит основным источником аскорбиновой кислоты.

Настойку рекомендуют пить перед едой, так как она повышает аппетит, стимулирует выработку желудочного сока и улучшает пищеварение. Также напиток укрепляет иммунитет, обладает выраженным общеукрепляющим и антиоксидантным действием.

Суточная норма – 30 мл.

Помните о том, что настойки, ликеры и бальзамы на травах не являются самостоятельными лекарствами. Во-первых, они не решат серьезных проблем со здоровьем. Во-вторых, превышение рекомендуемой дозировки может привести к развитию алкогольной зависимости и других опасных последствий.