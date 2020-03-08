Почем продаются и как выглядят минские однокомнатные квартиры с ремонтом 5 8.03.2020, 15:51

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Они полностью готовы к проживанию.

На вторичном рынке недвижимости средняя цена квадратного метра «однушек» остается в пределах 1440 долларов в эквиваленте. Дороже стоит «квадрат» в квартирах со свежим ремонтом, полностью готовых к проживанию. Tut.by посмотрел, как выглядят такое жилье и почем продается.

На улице Ольшевского, 17\1 предлагают квартиру в кирпичной хрущевке на первом этаже. Ее площадь — 31 квадратный метр. Жилье с ремонтом продается за 51,4 тысячи долларов в эквиваленте, по 1656 за «квадрат».

В доме № 86 на улице Орловской предлагают квартиру площадью 30 квадратных метров. Дом панельный, девятиэтажный, 1986 года постройки. Жилье расположено на первом этаже. Продается за 63 тысячи долларов в эквиваленте, по 2100 за квадратный метр.

На улице Семеняко продают квартиру в панельном доме 2015 года постройки. Площадь — 44 квадратных метра, расположена на седьмом этаже. Цена — 68,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1556 за квадратный метр.

В доме № 1 на улице Калинина в сталинке предлагают квартиру площадью 37,8 квадратного метра. Объект продают за 88,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 2340 за квадратный метр.

На улице Топографической, 13 предлагают квартиру в монолитном доме 2016 года постройки. Ее площадь — 39 квадратных метров, кухни — 11. Санузел совмещенный. Цена - 73,9 тысячи долларов, по 1894 за квадратный метр.