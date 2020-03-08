В Молдове подтвердили первый случай заражения коронавирусом 1 8.03.2020, 16:00

Вирус обнаружили у 48-летней женщины.

Министерство здравоохранения Молдовы накануне вечером распространило информацию, что вирус был обнаружен у 48-летней женщины, которую госпитализировали после возвращения из Италии, наиболее пораженной коронавирусом страны в Европе, сообщает Крым.Реалии.

«Женщину забрали из аэропорта с двусторонней пневмонией, острой дыхательной недостаточностью, лихорадкой, кашлем и общей слабостью», – отметили в Минздраве Молдовы.

Как отмечается, женщина заболела в Италии 28 февраля и была госпитализирована там, но «безответственно покинула больницу, села на самолет и вернулась домой».

6 марта сообщалось, что число выявленных случаев инфекции, вызванной коронавирусом COVID-2019, в мире превысило 100 тысяч.

Коронавирусная инфекция нового типа начала распространяться в Китае в декабре 2019 года.

2019-nCov (COVID-19) принадлежит к большой группе коронавирусов. В некоторых случаях течение болезни – легкое, в некоторых – с симптомами простуды и гриппа, в том числе с высокой температурой и кашлем, в более сложных случаях наблюдается одышка. Это может перерасти в пневмонию, которая может быть смертельной. Большинство больных, однако, выздоравливают.