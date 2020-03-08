«Никто не верил, что в дорогущей Германии можно полностью одеться за €50» 3 8.03.2020, 16:15

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Фото: onliner.by

Журналисты сравнили цены в Германии и Беларуси.

Воскресший после уничтожения в 1945-м Дрезден — один из красивейших городов Европы. Жители постсоветских стран полюбили его и как центр шопинга. Примерно так должен был начинаться этот текст, если бы пандемия обошла Европу стороной, пишет журналист «Онлайнера» Артур Боровой.

Но 2019-nCoV банкротит сферу туризма и меняет планы путешественников. А что, если авиакомпании отменят рейсы? А вдруг гостиница угодит в карантин? А если по возвращении придется уйти в самоизоляцию? У нас ответов нет, и быть их не может ни у кого. Жизнь продолжается. Чтобы немного сократить риски, можно поехать в отпуск на машине и пользоваться услугами Airbnb. В общем, отставим панику и продолжим наш совместный с Subaru проект рассказом о ценах в бывшей ГДР.

Фото: onliner.by

Что делать в Дрездене

От Минска до Дрездена — около 1200 километров. Если выехать утром и повезет на границе, то к ночи доберетесь. Если есть время, лучше сделать остановку где-нибудь в Лодзи. Тогда обойдется без напряга.

Фото: onliner.by

Если у вас совсем мало времени на Дрезден, то:

сразу же идите в Цвингер — архитектурный комплекс в самом центре города;

обязательно загляните в Галерею старых мастеров — один из главных музеев Европы (на данный момент он работает); «Сикстинская Мадонна» Рафаэля хранится именно здесь; билет стоит €14;

пройдитесь по набережной Эльбы, посмотрите на «Балкон Европы».

Фото: onliner.by

Цены

Германия была и будет дорогой страной. По сравнению с Берлином и городами Баварии в Дрездене еще терпимо. Здесь можно найти стакан глинтвейна за €1 и порцию вюрста с картошкой за €3. Классический немецкий фастфуд с гуманным ценником.

Периодически встречаются магазины, где «все по €1». Там продают всякую ненужную мелочовку, но можно найти вполне полезные вещи: монетницы, кошельки.

Фото: onliner.by

Цены на цветы:

Главный местный сувенир — посуда и безделицы из фарфора. Вот тут цифры впечатляют:

Markthalle — так выглядит современный рынок. Фермерские продукты, кафешки, русский магазинчик с майкой про Путина — все под одной крышей.

Особенность Дрездена состоит в том, что вся торговля сосредоточена в центре. Основная шопинг-улица — Пражская — начинается рядом с вокзалом. Слева и справа расположены разные магазины и аутлеты — на любой кошелек. Самые популярные ТЦ-гиганты — Karlstadt и Altmarkt Galerie. Есть здоровенный (любимый в наших краях) Peek & Cloppenburg.

Фото: onliner.by

Karlstadt — типичный евроунивермаг, где недешево, блестят витрины и человеку с зарплатой в 500 (в любой валюте) делать нечего.

Идти лучше сразу в Altmarkt. Тут много привычных магазинов и сезонные скидки. Лучше всего приезжать за скидками после рождественских праздников.

Во многих ТЦ Дрездена навигация заточена под русскоязычных туристов. Их здесь много, ходят по магазинам, набивают пакеты. Разгадать такой секрет популярности местной торговли мы не смогли. Видимо, народ привозят в централизованные туры.

Фото: onliner.by

Что касается цен, то где-то скидки выглядели приятными, но все равно проигрывали польским аутлетам, куда мы заехали после, чтобы сравнить. Если вам нужны привычные бренды вроде New Balance или Levi’s, то лучше Польши страны пока не придумали. В Дрездене же можно заглянуть в Peek & Cloppenburg.

Фото: onliner.by

И в Primark. В Германии магазины этого ирландского бренда масс-маркета пользуются огромной популярностью у местного населения. Здесь очень дешево. Философия бренда соответствует веяниям времени: модные вещи по «удивительно низким ценам». Вопрос качества вторичен. Предусматривается, что вещицу поносят один-другой раз и прибегут за новой коллекций.

Белорусы в Германии рассказывали нам, что в Primark раньше одевались исключительно приезжие, тут можно было встретить самый неблагополучный контингент, но потом все изменилось. Никакого негативного имиджа — только холодный расчет. «Здесь вполне можно одеться за €50: взять куртку, туфли, джинсы, свитер. Для наших знакомых в Беларуси это было шоком: не может такого быть в Германии с их зарплатами! Никто не верил, пока сами не увидели. Понятно, речь об одежде неважного качества, — говорят наши собеседники. — А можно ли за такие деньги купить шмотки в Минске? Не факт».

Если поискать, здесь действительно встречаются сладкие цены. Можно взять косуху за €17. И пусть коллега докажет, что это не Brunello Cucinelli из новой коллекции «Коронавирус-2020».

Продукты: Минск против Гриммы

Совершенно случайно мы оказались в абсолютно не предназначенном для туристов саксонском городе Гримма. Тем лучше: здесь будут честные цены. Как обычно, делаем скидку на то, что сравнивать отдельные категории продуктов в разных странах можно с огромной долей условности. Допустим, мясо: в Германии сплошь экофуд, а стейки неописуемой красоты достойны витрины в музее.

Выводы из сравнения следующие. Первый: Беларусь подтягивается к Германии — гигантской пропасти в продуктовых ценниках между нами нет. И второй: ездить в Дрезден за туалетной бумагой никакого смысла нет. За бананами — можно.