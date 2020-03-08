Суд по делу о МН17: у посольства РФ в Гааге установили 298 белых стульев 2 8.03.2020, 16:42

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В Нидерландах накануне процесса по делу о сбитом в небе над Донбассом «Боинге-777» прошла памятная акция.

Родственники жертв пассажирского авиалайнера "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний", который летом 2014 года выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и был сбит в небе над Донбассом, провели в воскресенье, 8 марта, у посольства России в Гааге памятную акцию с требованием привлечь к ответственности виновных в трагедии.

Как передает «Немецкая волна», перед зданием диппредставительства собрались около 15 родственников, к ним присоединились несколько прохожих.

Акция состоялась за сутки до начала в Нидерландах уголовного процесса против предполагаемых виновников преступления.

У здания посольства установили 298 белых стульев - по числу жертв трагедии. На сиденьях разложили белые розы и установили фотографии. Кроме того, были размещены плакаты, в частности с требованием правосудия по делу о крушении лайнера и с надписями, что человечность важнее политики. Память погибших почтили минутой молчания.

Фото: DW

"Мы ждали более пяти лет"

Член правления нидерландского фонда "Авиакатастрофа" Пит Плуг потерял брата, невестку и племянника в этой катастрофе. Он считает, что Россия должна понести ответственность за сбитый самолет.

"Мы более пять лет ждали этого суда. Мы хотим знать, кто виноват в гибели наших близких, а также какова роль РФ в этой трагедии", - отметил Плуг.

Начало слушаний по делу

Суд Гааги 9 марта проведет первые слушания по делу в юридическом комплексе, расположенном у аэропорта Схипхол под Амстердамом, откуда вылетал малайзийский "Боинг". Заседание будет открытым, но разместиться в зале все желающие не смогут из-за нехватки места. Отчасти поэтому власти Нидерландов в виде исключения решили вести прямую трансляцию с судебного процесса. Она будет проходить на нидерландском и английском языках.

На скамье подсудимых должны оказаться трое россиян: бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза) и гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Гиркин - потому, что на тот момент занимал самый главный военный пост в самопровозглашенной "ДНР", Дубинский был его заместителем, Пулатов - заместителем Дубинского, а Харченко - потому, что подчинялся Дубинскому.

Законы Нидерландов позволяют привлечь к ответственности названных подозреваемых, хотя "сами они не нажимали на кнопку (пуска ракеты ЗРК "Бук". - Ред.)", отметил глава национальной полиции и один из руководителей JIT Вильберт Паулиссен. Согласно выводам следствия, Гиркин и трое других способствовали прибытию военной техники из РФ и координировали действия ЗРК, сыграв таким образом "ключевую роль в убийстве 298 человек".

Сбит военной ракетой

Фото: DW

До сегодняшнего дня никто не взял на себя ответственность за катастрофу "Боинга-777". После трагедии пять стран - Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина - создали совместную Международную следственную группу (JIT), которая несколько лет вела расследование, а с 2016 года начала информировать общественность о ходе следствия.

Эксперты JIT пришли к выводу, что гражданский самолет в небе над Донбассом 17 июля 2014 года сбила военная ракета серии 9М38, выпущенная из ракетно-зенитного комплекса "Бук", а ЗРК находился на территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам. Следователи уверены, что "Бук" попал на украинскую территорию из 53-й бригады ПВО РФ под Курском и вскоре после трагедии был вывезен через границу на территорию РФ.