Цены на нефть обвалились, но «Белнефтехим» не уменьшил цены на АЗС 4 8.03.2020, 16:55

Всего с начала года цены на белорусских АЗС увеличивались девять раз.

Впервые с начала года «Белнефтехим» в конце недели не повысил цены на топливо. Всего с начала года цены на АЗС увеличивались девять раз, передает «Белсат».

За девять недель текущего года цены на автомобильное топливо в Беларуси увеличивались девять раз. Каждую неделю рост составлял одну копейку. «Белнефтехим» объяснял повышение цен падением курса белорусского рубля.

Рост цен на топливо происходил на фоне падения цен на нефть. В концерне отмечали, что снижение цен на сырье в конце февраля «позволяет формировать оптимистичный прогноз относительно дальнейшей динамики цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в марте». Но намеки на то, что цены снизятся, в первую неделю марта не сбылись.

По состоянию на 6 марта нефть Brent подешевела на 9,23% до $ 45,27 за баррель. Промежуточные цены West Texas упали на 10,1% до $ 41,28 – это самое большое однодневное падение с 2014 года и самый низкий уровень с 2016 года.

В связи с этим в ряде стран цены на топливо снизились. «Белнефтехим» цены сохранил на прежнем уровне.

В прошлом году топливо в Беларуси дорожало 28 раз, в позапрошлом году – 27 раз. Цены увеличивались на одну копейку.