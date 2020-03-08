В Польше еще двое человек инфицированы коронавирусом 1 8.03.2020, 17:01

Всего в стране выявлено восемь случаев коронавирусной инфекции.

Два новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 отмечено в Польше 8 марта, — сообщили в Министерстве здравоохранения страны. Новые случаи были зарегистрированы у мужчины из Силезского воеводства и у женщины из Мазовецкого воеводства. Они находятся в больницах в Рацибуже и Варшаве, передает «Польское радио».

Санитарно-эпидемиологические службы связываются со всеми, кто мог контактировать с инфицированными.

Согласно данным Министерства здравоохранения Польши, на данный момент протестировано 1154 проб, взятых у поляков на вирус, из которых восемь дали положительный результат. Таким образом, на сегодняшний день в Польше выявлено восемь случаев коронавирусной инфекции.