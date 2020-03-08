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Синоптики: Завтра будет до +12°С

  • 8.03.2020, 17:10
Синоптики: Завтра будет до +12°С

В Беларуси 9 марта ожидается туман.

Температура днем 9 марта в Беларуси составит 6-12 градусов тепла, в ночные и утренние часы местами по республике ожидается туман. Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и в утренние часы местами ожидается туман.

Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью составит от ноля до 6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 6-12 градусов.


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