Синоптики: Завтра будет до +12°С
- 8.03.2020, 17:10
В Беларуси 9 марта ожидается туман.
Температура днем 9 марта в Беларуси составит 6-12 градусов тепла, в ночные и утренние часы местами по республике ожидается туман. Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и в утренние часы местами ожидается туман.
Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью составит от ноля до 6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 6-12 градусов.