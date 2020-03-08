Активная жизненная позиция гомельчанок в решениях Комитета ООН 8.03.2020, 17:30

Белорусское правительство должно искать ответы на вопросы на международном уровне.

8 марта правозащитник Леонид Судаленко проанализировал дела Комитета ООН по правам человека, которыми занимается на международном уровне в пользу гомельчанок, пишет «Гомельская весна». Оказалось активная жизненная позиция гомельских женщин, не всегда находит понимание власти, а за отстаивание гражданских прав их преследуют крупными административными санкциями.

Например, молодая гомельчанка Мария Тульженкова в 2008 году получила крупный административный штраф за раздачу в городе листовок-приглашений на празднование Дня Воли. Ее дело №1838/2008 рассмотрел Комитет ООН по правам человека и подтвердил выдвинутые против белорусских властей обвинения в нарушении права женщины на свободу распространения информации. Сейчас государство обязано компенсировать ей присужденный штраф и понесенные по делу издержки, а также выплатить в ее пользу разумную компенсацию.

В 2015 году Комитет ООН по правам человека признал белорусскую власть ответственной за нарушения прав Светлогорской активистки партии левых «Справедливый мир» Светланы Михальченко (ныне покойной) на распространение информации. Женщина была наказана крупным административным штрафом с конфискацией и уничтожением оставшихся при ней информационных бюллетеней «Выборы-2008» и «Глыток паветра». Характерно, что ее преследованием от имени государства занимались также женщины - старший помощник районного прокурора Татьяна Христюк составила административный протокол, а судья Светлогорского района Ирина Алисейко привлекла к ответственности. И хотя женщина реабилитирована в ООН посмертно, принятое решение оставило в истории след - белорусское правительство обязано изменить как национальное законодательство, так и практику его применения для предотвращения подобных нарушений в будущем.

В 2017 году Комитет ООН по правам человека признал, что белорусская власть нарушила права активисток Объединенной гражданской партии (ОГП) из Гомеля Зинаиды Шумилиной и Марины Смягликовой (ныне покойной) на проведение мирных собраний и выражение своих мнений (дело №2142/2012). В Комитет ООН по правам человека либеральные демократы пожаловались после того, как местные чиновники запретили серию протестов против уголовных преследований экс-кандидатов в президенты на «выборах» 2010 года. Тогда чиновники Гомельского горисполкома потребовали от них оплатить услуги милиции, коммунальщиков и скорой помощи. Кроме того, пикеты планировалось провести в центре города, в то время как местным решением все желающие «помитинговать» направлялись в одно единственное место в городе — так называемую открытую площадку у ДК ЧУП «Випра». Государство обязано компенсировать всем заявителям понесенные по делу издержки, а также выплатить в их пользу разумные и справедливые компенсации. Белорусское правительство обязано также изменить как национальное законодательство, так и практику его применения.

Дело жительницы Гомеля Ольги Груновой является не совсем обычным. Она обратилась в Комитет ООН по правам человека после того, как белорусские власти отказались сообщить ей о времени его казни и месте захоронения приговоренного к расстрелу сына (дело 2690/2015). Семье не выдали тело для захоронения. Это было расценено как бесчеловечное обращение с матерью казненного. ООНовский Комитет обязал белорусское правительство сообщить женщине о точном времени казни и месте захоронения ее сына. Ей также должна быть предоставлена компенсация за нарушения прав сына и моральные страдания, которые она перенесла в результате несправедливого судебного разбирательства и исполнения приговора. Как отмечается в документе, Беларусь обязана принять меры для предотвращения подобных нарушений в будущем. Для этого ей нужно пересмотреть национальное законодательство о смертной казни.

Леонид Судаленко добавил, что в настоящее время в Комитете ООН по правам человека находится еще ряд индивидуальных жалоб активных гомельчанок о нарушении государством их прав на мирные собрания, выражения мнений и распространение информации.

В частности, на коммуникации с белорусским правительством находятся дела экс-председателя Гомельского горисполкома Светланы Гольдаде, журналисток-фрилансеров Лариса Щиряковой и Наталии Кривошей, гомельских активисток ОГП Екатерины Толчиной, Зинаиды Шумилиной, Натальи Щукиной, Аллы Романчик, Галины Беловой, жительниц райцентров Октябрьский Елены Луцкович, Калинковичей Тамары Зайцевой и Светлогорска Татьяны Носковой.

По всем кейсам белорусское правительство должно искать ответы на вопросы – почему на мирные собрания и выражения мнений в стране введено фактическое табу, а за проведение несанкционированных акций участницы преследуются административными санкциями. Почему за сбор и распространение информации о реальной жизни в стране власть преследует независимых журналисток крупными штрафами.