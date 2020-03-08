На МКАД произошла крупная авария: затруднено движение 8.03.2020, 17:37

BMW врезался в Lada, а ту отбросило на Mitsubishi.

В обед 8 марта на столичном МКАД произошла крупная авария. BMW ехал по внешнему кольцу МКАД со стороны проспекта Победителей в сторону Притыцкого, пишет kp.by. Машина врезалась в Lada – по предварительной версии ГАИ это случилось из-за несоблюдения дистанции. От удара автомобиль Lada выбросило на стоящий впереди Mitsubishi. - Пострадавших в ДТП нет.

Автомобили получили механические повреждения. На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска, сообщила ведущий специалист по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Татьяна Ященко.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Какое наказание понес водитель?

- Водитель BMW привлечён к административной ответственности по части 6 статьи 18.14 за нарушение пункта 85 ПДД - несоблюдение такой дистанции до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки, сообщили в ГАИ. Штраф – до 5 базовых величин. А еще к административной ответственности привлечен водитель Mitsubishi. Его наказали за создание препятствий и опасности для дорожного движения, это пятая часть статьи 18.22 КоАП РБ. Штраф небольшой – всего половина базовой величины.