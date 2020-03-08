Север Италии под замком 3 8.03.2020, 17:44

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На карантине более четверти населения страны: что им можно и что нельзя.

Власти Италии объявили о закрытии на карантин северных регионов страны, в которых зафиксирована вспышка коронавируса. Въезд в эти регионы и выезд из них будут фактически закрыты. Всего в зоне карантина оказалось не менее 16 млн человек, передает ВВС.

О введении ограничительных мер объявил премьер-министр Джузеппе Конте. Они затронут административную область Ломбардия целиком, а также 14 провинций, входящих в другие области страны. В результате в карантине окажутся популярные у туристов города Милан и Венеция.

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По словам Конте, речь идет не только о запрете на въезд в эти регионы и выезд из них, но и об ограничениях на перемещения в самой зоне карантина.

Все спортивные мероприятия в зоне карантина будут проходить без зрителей.

Ограничения продлятся как минимум до 3 апреля.

Фото: REUTERS

Италия сильнее остальных европейских стран пострадала от коронавируса. По последним данным, всего в этой стране подтверждено около 5900 случаев заражения людей, из них 1200 случаев зарегистрировано лишь за последние сутки - это самая высокая вспышка с начала появления этого вируса.

В результате заболевания Covid-19, вызываемого коронавирусом, в Италии умерло уже более 230 человек, в том числе 50 - только за последние сутки.

По новому распоряжению властей, люди не смогут въехать или покинуть административную область Ломбардия, где проживает 10 млн человек - за исключением экстренных случаев.

Всего же в зоне карантина оказалось около 16 млн человек.

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Столица этого региона - Милан.

Как сообщил премьер Конте, в изоляции оказались 14 провинций: Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Песаро, Урбино, Алессандрия, Асти, Новара, Вербано-Кузио-Оссола, Верчелли, Падуя, Тревизо и Венеция.

"Не будет перемещений как внутрь этих областей, так и выезда из них, если только не будет доказательств необходимости это сделать по рабочим обстоятельствам или по состоянию здоровья", - сказал журналистам Конте.

"Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией, в национальном масштабе. Нам необходимо сократить распространение этого вируса и не допустить такого развития событий, чтобы наши больницы не смогли справляться", - добавил премьер-министр.

До настоящего момента только около 50 тысяч жителей северной Италии подпадали под карантинные меры.

Фото: REUTERS

Анализ корреспондента в Риме Марка Лоуэна:

- В Италии все активно обсуждают тот факт, что прошедшая неделя была критической в том, удастся ли Италии обуздать распространение коронавируса. Если бы число новых заболевших начало уменьшаться, это означало бы, что меры по сдерживанию распространения вируса сработали. Но они не сработали.

Поскольку количество заболевших растет, правительство перешло к новой фазе - весьма драматичной. Это не полная изоляция: самолеты и поезда по-прежнему летают и ездят, и доступ будет разрешаться в экстренных или исключительных случаях по работе. Однако полиция сможет останавливать людей и спрашивать, по какой причине они хотят въехать в карантинную зону или выехать из нее.

Вопрос теперь в том, не поздно ли это все? Как полагают, коронавирус циркулировал по Италии в течение ряда недель, прежде чем его стали выявлять. И теперь случаи заражения появились во всех 22 регионах страны. Итальянские власти теперь предпринимают самые серьезные усилия - за пределами Китая - по уменьшению распространения зоны заражения. Но не пытаются ли они просто махать кулаками после драки?

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Что запрещено и что разрешено

Отменено проведение свадеб и похорон, а также религиозных и культурных мероприятий. Будут закрыты кинотеатры, ночные клубы, фитнес-центры, бассейны, музеи и горнолыжные курорты.

Рестораны и кафе в зоне карантина могут быть открыты в часы с 06:00 до 18:00 при условии, что посетители будут сидеть на расстоянии не менее 1 метра друг от друга.

Людям предписано проводить дома как можно больше времени; нарушителям карантина грозит 3 месяца тюремного заключения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала итальянским властям сконцентрировать усилия на том, чтобы сдерживать дальнейшее распространение вируса по стране.

Этот план повторяет насильственные карантинные меры, введенные в Китае, которые оказались действенными и получили высокую оценку ВОЗ.

Правительство Италии также объявило, что начнет вызывать вышедших на пенсию врачей - в помощь по обузданию эпидемии.