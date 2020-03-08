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«Не дорога, а одни ямы»: Сельчане спросили у чиновников, куда идет дорожный налог

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  • 8.03.2020, 18:06
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«Не дорога, а одни ямы»: Сельчане спросили у чиновников, куда идет дорожный налог
Иллюстрационное фото

Не сделан даже банальный ямочный ремонт.

Жителей деревни Новый Двор Воложинского района не устраивает состояние дороги.

Они приняли решение позвонить на прямую линию Миноблисполкома, которую 7 марта провел первый заместитель председателя Игорь Макар, пишет mlyn.by.

— Не дорога, а яма на яме. И так по всей деревне, — от имени сельчан на состояние проезжей части жалуется Николай Викентьевич. — Мало того, что проехать невозможно, так еще и все обочины заросли деревьями. Куда только не звонили — толку нет. Местные власти говорят, что прокладка нового асфальта в нашей деревне не входит в планы.

Мужчина отметил, что сельчанам нужна не новая дорога, а хотя бы банальный ямочный ремонт.

— Дорожный взнос платим, а как ездить? Дорога числится на балансе ДРСУ №167. Если с горем пополам рейсовые автобусы еще как-то могут проехать по деревне, то некоторые маршрутки идут в объезд. И тогда до маршрутки километра полтора идти, — посетовал Николай Викентьевич.


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