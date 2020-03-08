Экономист: Правительство довольно странно действует в период кризиса 4 8.03.2020, 18:26

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В понедельник доллар продолжит дорожать

Можно ожидать, что доллар на торгах БВФБ продолжит дорожать, и его курс поднимется за неделю примерно на 0,5%, в то время как курс евро скорректируется вниз. В понедельник 9 марта доллар может подорожать на доли процента. Возможны резкие колебания курсов, пишет экономист Владимир Тарасов для belrynok.by.

Прогноз в отношении снижения курса доллара на БВФБ на прошедшей неделе не сбылся. В целом по итогам недели средневзвешенный курс доллара поднялся, хотя всего на 0,02% и составил 6 марта 2,2396 рубля за доллар.

Средневзвешенный курс евро за неделю увеличился на 2% — до 2,5178 рубля за евро, что является максимальным значением примерно за полтора года.

Аналогичный курс российского рубля упал на 0,6% и достиг 6 марта 3,3215 белорусских рублей за 100 российских.

При этом стоимость корзины валют из доллара, евро и российского рубля выросла за неделю на 0,1%, хотя в течение недели она поднималась намного выше. А объем торгов иностранными валютами в среднем за день составил 128,2 млн. рублей против 171,2 млн. рублей на предшествовавшей неделе.

Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

Таким образом, ситуация на валютном рынке Беларуси несколько стабилизировалась, на что указывает сохранение стоимости валютной корзины. Но это, скорее всего, искусственная стабилизация, вызванная совместными усилиями Нацбанка и правительства. Так, Нацбанк на прошедшей неделе сообщил, что в феврале он продавал валюту на внутреннем рынке. Таким образом, он предотвратил еще большее ослабление белорусского рубля.

Минфин, со своей стороны, придерживает бюджетные расходы. В январе текущего года он исполнил республиканский бюджет с профицитом в размере 0,9 млрд. рублей против профицита в 0,8 млрд. рублей в январе 2019 года. И это несмотря на то, что ВВП страны в январе сократился. То есть правительство РБ не пытается поддерживать экономику РБ, напротив, оно ужесточает свою денежную политику. Довольно странные действия в период кризиса.

Нацбанк и правительство, скорее всего, опасаются возникновения паники на валютном рынке. Ее сейчас нет, но спрос на валюту на внутреннем рынке РБ растет. В частности, физические лица приобрели иностранной валюты на внутреннем рынке в феврале на 128 млн. долларов больше, чем продали. А предприятия приобрели в чистом выражении валюты на 285,4 млн. долларов. Но это сравнительно немного.

Покупки валюты привели к стабилизации ситуации с рублевой ликвидностью в банковской системе. На депозитный аукцион в Нацбанке, состоявшийся 4 марта, банки предложили 2 157 млн. рублей против 2 089 млн. рублей на аукционе 26 февраля. Нацбанк сохранил средневзвешенную ставку без изменения (на уровне 8,64% годовых) и разместил все средства (на 7 дней).

Ситуация на валютном рынке остается сложной, так как увеличения поступления валюты от экспорта нефтепродуктов в марте не ожидается, потому что объемы переработки нефти на белорусских НПЗ в марте останутся примерно в 2 раза ниже обычных.

Продажа валюты Нацбанком в феврале негативно сказалась на величине золотовалютных резервов РБ, которые в феврале сократились на 438,2 млн. долларов после снижения в январе на 150,4 млн. долларов, и составили на 1 марта 8 804,9 млн. долларов.

В то же время, привлечение новых заимствований в настоящее время кажется довольно проблематичным. Так, по неофициальной информации, Минфин отложил размещение еврооблигаций, роуд-шоу которых началось 2 марта. В это нет ничего удивительного – из-за эпидемии коронавируса инвесторы сейчас выводят средства из ценных бумаг развивающихся стран, то есть момент для размещения не лучший.

Таким образом, ситуация на валютном рынке РБ остается неблагоприятной для белорусского рубля, однако финансовые ведомства будет препятствовать его ослаблению. В таких условиях можно ожидать колебаний стоимости валютной корзины вблизи сложившегося уровня. То есть, на текущей неделе возможно изменение стоимости корзины на доли процента в любую сторону.

Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс

Напуганная обвалом фондового рынка, ФРС США 3 марта уменьшила ставки по федеральным фондам на 50 процентных пунктов – до 1,00-1,25% годовых. После этого курс евро на рынке форекс поднялся выше уровня 1,12 долларов за евро, так как разница между доходность американских и европейских облигаций существенно снизилась.

Но это было только началом. Фондовые индексы приостановили падение, но эпидемия пневмонии в США продолжала распространяться. В результате цены акций американских корпорация к концу недели продолжили снижение, а в штатах Калифорния и Вашингтон было введено чрезвычайное положение. В связи с этим выросли ожидания увеличения ставок ФРС еще на 50 пунктов на заседании комитета по открытым рынкам 17-18 марта, что привело к скачку курса евро на рынке форекс 6 марта до уровня 1,135 долларов за евро.

Европейский центробанк может сократить свою ставку 12 марта только на 10 процентных пунктов, так как она и без того отрицательная – минус 0,5%.

При этом некоторую поддержку доллару оказывает ход праймериз в США, где на первое место среди кандидатов 3 марта вышел Джо Байден, что снижает опасения участников рынка насчет победы Берни Сандерса, который в США считается социалистом.

Кроме того, американская валюта получила поддержку в пятницу 6 марта от хороших данных по состоянию рынка труда в США. Безработица в стране в феврале снизилась до 3,5%, что является минимальным уровнем за 50 лет. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 273 тыс., намного превысив прогнозы. А средняя почасовая зарплата выросла на 0,3% после роста на 0,2% в январе.

В связи с происходящими событиями можно ожидать коррекции курса евро на рынке форекс на текущей неделе на величину около 0,5%, если этому опять не помешает ФРС. Если она займет голубиную позицию и пообещает новое смягчение, то не исключено дальнейшее ослабление доллара. В связи с этим аналитики банка ING считают, что в ближайшие недели курс евро будет стремиться к 1,15 доллара за евро.

Прогноз курса доллара на Московской бирже

Российский рубль на прошедшей неделе значительно ослабел, в чем отчасти была виновата сама Россия. На состоявшихся в Вене переговорах крупнейших нефтедобывающих государств в Вене, российская делегация не согласилась с предложением Саудовской Аравии снизить добычу нефти еще 1,5 млн баррелей в сутки. Российские чиновники рассчитывают на то, что цены на нефть стабилизируются сами собой в связи с мерами, принимаемыми центробанками ведущих мировых держав. Это привело к обвалу цен на нефть. 6 марта фьючерсы на нефть марки Brent опустились до минимума с лета 2017 года — 48,21 доллара за баррель, а нефть марки Urals подешевела примерно до 46 доллара за баррель.

Давление на рубль оказал также отток средств иностранных инвесторов из российских ценных бумаг. Министерство финансов РФ даже отменило на прошедшей неделе аукцион по размещению облигаций, что произошло впервые с 2018 года.

В то же время, Банк России почти в 2 раза уменьшает объем покупки валюты для Минфина, но не прекратит скупку. В марте ЦБ собирается приобрести валюты на 133,3 млрд. рубля, после покупки в феврале на 226 млрд. рублей.

В таких условиях вполне вероятно продолжение роста курса доллара на Московской бирже, особенно в случае продолжения падения цен на нефть. В связи с этим аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов считает, что в случае ухудшения ситуации в мировой экономики нефть может подешеветь до 40-50 долларов за баррель, а курса доллара поднимется до 70-75 российских рублей. А в случае глобального кризиса курс доллара может подняться в диапазон 80-90 рублей за доллар.

Поэтому на текущей неделе можно ожидать роста курса доллара на Московской бирже еще примерно на 0,5%.

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

В случае, если сделанные выше прогнозы в отношении курсов валют сбудутся, то курс доллара на БВФБ на текущей неделе поднимется на 0,5% на фоне небольшой коррекции курса евро. Весьма вероятны резкие колебания курсов.

Прогноз на понедельник 9 марта

Во второй половине торгового дня пятницы 6 марта курс евро на рынке форекс поднялся до 1,135 долларов за евро, но затем скорректировался до 1,129 долларов, что полностью компенсировало рост.

На Московской бирже курс доллара во второй половине пятницы продолжил рост и поднялся примерно на 0,4% – до 68,425 российских рублей за доллар.

Исходя из этих данных, можно ожидать, что при открытии торгов на БВФБ 9 марта курс доллара вырастет на доли процента.