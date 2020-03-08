Съем квартиры: простые правила, как не попасться мошенникам 8.03.2020, 18:43

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Не спешите заключать договор.

Уже 14 лет в стране действует указ № 15 «О риелторской деятельности в Республике Беларусь», но белорусы по-прежнему жалуются на агентства, которые предлагают им помощь в поиске съемного жилья, пишут naviny.by.

В Беларуси есть способы борьбы с нечестными риелторами. Не только мягкие (к примеру, приостановка полномочий риелтора на определенный срок), но и жесткие — привлечение к административной/уголовной ответственности либо лишение права заниматься этой деятельностью.

Однако экс-риелторы продолжают нарушать закон, несмотря ни на что. Одни из них устраиваются в другое, вновь созданное, агентство недвижимости, другие пытаются действовать самостоятельно.

Так, имеют место случаи, когда сотрудники агентства недвижимости, которое было лишено лицензии, продолжали работать — уже незаконно. И по-прежнему размещали рекламу объектов недвижимости, зачастую под видом собственников.

И все же стоит всегда держать под рукой список из 78 юридических лиц, которые лишены права оказывать риелтерские услуги в Беларуси, поскольку они нарушали закон.

Найдите фамилию риелтора в реестре

Минюст разъяснил главные правила оказания риелторских услуг по найму жилья.

Прежде всего, в рекламе объекта недвижимости, который вам предлагает риелторская организация, обязательно должно быть указано ее наименование.

Проверить, является ли названная в рекламе организация риелторской, можно с помощью реестра, который размещен на специальной странице сайта Минюста.

Если в реестре этой организации нет, а в рекламе ее название не указано или же квартира вообще рекламируется от имени собственника, такую рекламу лучше обойти стороной.

Не спешите заключать договор

Если информация о съемной квартире все-таки размещена от имени риелторской организации, и вы ею заинтересовались, помните главное.

Вы вовсе не обязаны заключать договор с этой организацией и платить ей за право посмотреть или снять эту квартиру.

Предлагая жилье путем рекламы, агентство действует в рамках договора, который уже заключен с собственником квартиры. Тем самым агентство выполняет перед собственником свои обязательства по поиску жильцов.

Разъяснения некоторых агентств о том, что рекламируемая квартира якобы действительно предлагается к найму, но чтобы ее посмотреть, нужно заключить договор и оплатить услуги агентства, неправомерны.

Часто в ходе рассмотрения жалоб выясняется, что конкретно того объекта, которым заинтересовался потребитель и ради осмотра которого вынужден был заключить договор, вообще не существует.

Обратитесь к профессионалам, изучите все варианты

Если вы не готовы лично заниматься поиском подходящего жилья, а нуждаетесь в услугах посредника, то обратитесь в риелторскую организацию и заключите с нею договор.

Минюст позаботился о том, чтобы составить список таких организаций — юридических лиц со всей Беларуси, и теперь постоянно обновляет его (список актуален по состоянию на 4 марта 2020 года).

Этот договор заключается в письменной форме и составляется не менее чем в двух экземплярах. Один из них вы обязательно получите на руки.

В договоре должны быть прописаны именно те услуги, за оказанием которых вы обратились.

К примеру, для поиска подходящего жилья вы решили заключить договор на оказание услуги по представлению информации о предлагаемых к найму объектах недвижимости.

В этом случае нужно конкретно указать в договоре, о каких именно объектах вы хотите получить информацию. Квартира либо комната, местонахождение, стоимость арендной платы и так далее.

Выполняя договор, риелторская организация должна предоставить вам информацию о сдаче в наем именно тех объектов, которые соответствуют описанию, приведенному в документе.

Справка. По договору на оказание услуги по представлению информации о предлагаемых к найму объектах потребитель оплачивает лишь получение этой информации. То есть оплата производится до того, как он нашел себе подходящую квартиру.

Если вы нуждаетесь в помощи по поиску жилья, но опасаетесь, что предоставленная вам информация будет недостоверной, то воспользуйтесь такой риелторской услугой, как подбор варианта сделки с объектом.

В этом случае организация принимает на себя обязательство не предоставить информацию, а именно подобрать объект, который соответствует вашим пожеланиям.

Оплачивается эта услуга по факту подбора жилья.

Стоимость риелторской услуги по подбору варианта сделки с объектом недвижимости по найму жилья не отличается от стоимости услуги по представлению информации о предлагаемых к найму объектах недвижимости и составляет 5 базовых величин (135 рублей).

После того, как договор будет заключен, с вами от имени риелторской организации должен работать только риелтор и агент по операциям с недвижимостью. Диспетчер, менеджер, иные специалисты такого права не имеют.

Документом, который удостоверяет право риелтора (агента) оказывать риелторские услуги, является идентификационная пластиковая карточка, которая должна быть предъявлена по вашему требованию.

Карточка содержит ФИО, должность специалиста и его фотографию, наименование организации, в штате которой состоит специалист, реквизиты лицензии этой организации, серию и номер карточки.

Оказывать услуги без такой карточки запрещено.

Кроме того, обязательно требуйте, чтобы вам выдали документ, подтверждающий внесение платы за оказываемые услуги.