Как белорус совершил мотопутешествие из Гомеля к мысу Рока 8.03.2020, 19:06

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Мыс Рока — самая западная часть нашего континента.

Пришла весна - нужно успеть придумать, чем заняться летом. Уверены, что наш мотопутешественник Александр Дежкунов уже знает, куда махнет в 2020-м. А пока он собрал все впечатления и подготовил большой рассказ о прошлогоднем мотопутешествии из Гомеля к мысу Рока, самой западной части нашего континента. Аbw.by опубликовал первую часть рассказа:

Смазанный старт

Обычно в каждом путешествии случаются какие-либо ЧП разного масштаба (ДТП, поломки и т.д.). В этот раз неприятная неожиданность произошла еще до отъезда.

Подготовил мотоцикл, собрал вещи. Оделся, мысленно попрощался на 23 дня с родными местами, подошел к мотоциклу - и увидел его лежащим на боку. Лопнула шпилька удлинения боковой подножки, и груженый транспорт завалился самым неприятным в плане поломок образом. Помимо боковой подножки "почили" указатель поворота и рычаг выжима сцепления. Последнее было критичным. Рычаг лопнул в месте крепления, ремонту не подлежал, срочно нужен был новый, но запчастей не было даже в Минске. Пришлось ждать - минус 2 дня из запланированных, как следствие - корректировка маршрута. Радует, что лопнула злосчастная подножка еще дома, а не где-нибудь "там", возле припаркованного Bentley или Lamborghini…

Долгожданный выезд. Скоростной режим по трассе М5 Гомель - Минск и дальше в сторону Вильнюса позволил примериться к расходу топлива в различном темпе движения.

Часть дороги со скоростью 130 км/ч - расход в районе 6,5 л/100 км, 110 км/ч - 5 л/100 км. Выбрал для дальнейшей поездки крейсерскую скорость 115-118 км/ч - получил расход в диапазоне 5,0-5,6 л/100 км при заправке на различных АЗС. Периодические 130-140 км/ч "под настроение" на автомагистралях в горных районах Испании поднимали расход до 7-7,2 л/100 км. Но такой режим движения был скорее исключением.

Последняя заправка бака до полного "родным недорогим", стаканчик кофе на АЗС, полуторачасовое прохождение границы (пограничники любезно пропустили без очереди) - и курс через Августов на Варшаву.

Польша

Страна поражает каждый год тем, с какой скоростью она меняется в сторону улучшения. За последние лет 5 здесь построено столько дорог и такого отличного качества (одни из лучших в Европе), что просто диву даешься. Наша соседка - прекрасный пример того, как грамотно могут расходоваться вливаемые в страну деньги.

А еще одни из самых низких в Европе цен на топливо, питание и жилье: заправлялся по 1,1 евро за литр, бронировал хостелы от 6 евро в сутки и наслаждался отличным соотношением стоимости и качества услуг.

Ночевка в Варшаве и выезд в сторону Дрездена. На одной из АЗС понравилась идея с выделенной полосой "безвылазного" процесса заправки по принципу "МакДрайва" у McDonald's. Подъезжаете к колонке, сотрудник АЗС заливает необходимое количество топлива. Проезжаете чуть дальше и у одного из окон, не выходя из авто, расплачиваетесь. Удобно.

Платных автомагистралей в Польше достаточно, но по моему маршруту они не встретились.

Германия

Как ни парадоксально, но некогда эталонные немецкие автобаны на фоне новеньких польских выглядят хуже. Местами заросшая разделительная полоса, некрашеное барьерное ограждение, "латки" отремонтированного покрытия. Но дороги все равно очень хорошие и, что особо важно для автолюбителей, бесплатные. Стоимость бензина в районе 1,4 евро за литр приближалась к западноевропейским ценникам, да и аренда жилья от 16-17 евро в сутки ясно давала понять: добро пожаловать в Центральную Европу.

Один из крупнейших городов Восточной Германии Дрезден встретил довольно симпатичным и не сильно загруженным туристами историческим центром. Приятно прогуляться летним вечером вдоль Эльбы.

Следующая точка на карте - небольшой городок Нюрбург. Равнина постепенно сменилась холмистой местностью, а вот и утопающая в зелени знаменитая трасса.

"Северная петля" впечатлила больше, чем изначально от нее ожидал: выезжаешь с трассы с порядочной дозой адреналина и абсолютным желанием вернуться сюда вновь. Дальнейшая вечерняя дорога до Люксембурга пролетает совершенно незаметно.

Люксембург

Первое по маршруту небольшое государство. После многих европейских столиц Люксембург-сити как минимум удивляет. Город встречает пустыми улицами. На окраине можно увидеть лишь с иголочки одетых одиноких клерков, направляющихся после работы домой. Вокруг - аккуратно, чисто, строго. Складывается ощущение, что небольшое государство вобрало в себя все лучшее от соседних стран.

Эдакий рай для педанта, но как минимум достаточно обеспеченного. Дорогие автомобили, дорогое жилье (аренда стартует с 70 евро в сутки), но при этом аномально дешевый для региона бензин - около 1,15 евро за литр. Смотреть в самом городе как-то нечего, останавливаться больше чем на день смысла нет.

Ночевка в пригороде столицы Эш-сюр-Альзетт, заправка "дешевым" бензином (оказывается, цене 1,15 евро за литр можно радоваться) и выезд в сторону Франции. На территории Люксембурга платных дорог по маршруту обнаружено не было.

Франция

Пора прощаться с бесплатными дорогами, относительно недорогим топливом - окунаюсь в западноевропейскую реальность с головой.

Все автомагистрали во Франции платные, стоимость грубо можно прикидывать из расчета 10 евро за каждые пройденные 100 км для легковых автомобилей. Мотоциклы в плане оплаты дорог выделены в отдельный класс, ценник для них чуть ниже. Дорожная сеть в стране очень развита, практически везде есть бесплатные альтернативные местные дороги, проходящие через различные городки и деревушки. Но следует понимать, что ограничение скорости 30-50 км/ч и большое количество этих самых населенных пунктов замедляют среднюю скорость и увеличивают время в пути в 2-2,5 раза.

Первый же заезд на АЗС - и неутешительные 1,69 евро за литр. Стоимость топлива колеблется достаточно сильно (примерно от 1,5 до 1,75) в зависимости от места расположения АЗС, формы обслуживания и т.д. На автомагистралях цены самые высокие.

Изначально планировалось максимально охватить различные регионы страны, но в связи с уменьшенным на 2 дня временем на поездку чем-то пришлось жертвовать. Волевым решением из маршрута было исключено однодневное посещение Эльзаса. Как-нибудь в другой раз, а сейчас прямиком в Париж.

Город "любви и романтики" встретил пробкой. И чем ближе к центру, тем движение медленнее. Пока никакой романтикой и не пахло - 30-градусная жара в экипировке не радовала, а выхлопные газы тарахтящих рядом автомобилей не позволяли учуять ароматы французского парфюма.

С наличием парковочных мест в центре совсем туго. Подъехал к одному из ресторанов рядом с Лувром - администратор разрешил оставить транспорт на пару часов, а один из официантов даже любезно согласился присмотреть за ним. После недавней мысли "Увидеть Париж - и не умереть от жары" было не до условностей - прямо возле мотоцикла переоделся в шорты с майкой и отправился гулять по городу. С одной стороны, посмотреть действительно есть на что. Думаю, можно смело приезжать на неделю - исторических, культурных и архитектурных достопримечательностей хоть отбавляй.

Но вот насчет той самой романтики… По атмосфере город воспринимался бурлящей смесью неимоверного количества туристов различных национальностей.

В принципе все восприятие Парижа сконцентрировалось в этой иррациональной ситуации. Именно в тот момент в мозгу родилось: "Романтики в современном Париже не больше, чем в солдатском кирзовом сапоге".

Определенным шармом обладает дорожное движение в городе. Оно интенсивное, с большим количеством двухколесной техники, ловко маневрирующей в междурядье, довольно хаотичное. Пешеходы не гнушаются переходить на красный, по проезжей части без зазрения совести ездят на электросамокатах и различных "туристовозочных самобеглых колясках". Поначалу это все напрягает, но постепенно улавливаешь ритм - и этот хаос оказывается достаточно упорядоченным и начинает даже нравиться. Водителям двухколесной техники такой уровень свободы и понимания со стороны водителей автомобилей придется по вкусу.

Вычеркнул из графика второй запланированный на Париж день, полностью компенсировал двухдневную задержку перед выездом - и можно было относительно расслабленно катить дальше. Подкрепился включенным в стоимость проживания завтраком и покинул город.

В планах - к вечеру вдохнуть запах океана в небезызвестном благодаря романам Дюма портовом городке. На Ла-Рошель, господа!

Торопиться в этот день не хотелось. Хотелось познакомиться с провинциальной Францией, поэтому выбор пал на бесплатные дороги.

Ну а раз часть пути проходит рядом с рекой Луарой, вдоль которой расположены различные замки, решено было посетить парочку из них. Первый расположен недалеко от Блуа-Шамбор.

Парковка возле замка платная - что-то в районе 5-7 евро в день для мотоциклов и легковых автомобилей. При въезде на парковку шлагбаум поднимается автоматически. Перед выездом следует оплатить парковку в автомате и отсканировать полученный чек на выезде. Посещение замка также платное, но до данного этапа я не дошел. Прикинув расстояние от входа на территорию до замка, решил полюбоваться сооружением издали и уже без экипировки спокойно погулять в следующем замке, совместив посещение с обеденным привалом.

По пути - расположенный на берегу реки город Блуа. Издали выглядит довольно симпатично.

Через несколько десятков километров встретил замок Шенонсо, расположенный на реке Шер.

Жара не оставила вариантов - экипировка сменилась майкой, шортами и шлепанцами. Следующая пара часов прошла в неспешной прогулке и осмотре замка. Приятная возможность - взять прокатную лодку и увидеть строение и прилегающую территорию с воды. По самому замку тоже интересно пройтись, окунувшись в атмосферу жизни французской знати того времени. Различная кухонная утварь, приспособления, сама организация пространства внутри - все довольно познавательно.

Вдоволь нагулявшись по территории, на время "завязал" с бесплатными дорогами и историческими достопримечательностями и выехал в сторону автомагистрали, ведущей в Ла-Рошель. По пути к платной трассе зарулил на АЗС возле какого-то торгового центра.

Во Франции довольно распространены заправки самообслуживания, и эта оказалась одной из них. Цены на топливо на таких АЗС ниже, но, как говорится, не без нюанса. Принцип заправки довольно прост: вставляете банковскую карту, указываете номер пистолета (тип топлива), вводите пин-код карты - и на вашем счету блокируется что-то около 140 евро. Заправляете сколько требуется - с карты дополнительно списывается еще и стоимость залитого топлива. А нюанс в том, что те самые заблокированные 140 евро могут вернуть через день, через неделю и даже через месяц (как это произошло в случае заправки в Швейцарии). В общем, на такие заправки заезжал очень редко.

После местечковых дорог автомагистраль как глоток свежего воздуха, даже несмотря на довольно плотный поток в час пик. Время пролетело незаметно, солнце клонилось к закату - стройными рядами пришвартованных яхт и ароматом океана встретил портовый город.

Заселился в хостел, мотоцикл поставил на внутреннюю стоянку и после тяжелого дня устроил на расположенном неподалеку пляже праздничный пикник по случаю достижения Атлантики. Солнце уже село, океан отступил (высота приливов/отливов в эти дни составляла более 6 м), решено было расположиться на еще влажной гальке неподалеку от воды. Минимализм в виде "скатерти" из пакета гомельской продуктовой сети "Два гуся" только подчеркивал торжественность события.

Планы на очередной день определили довольно ранний подъем. И стоит заметить: "сонный" Ла-Рошель мне очень понравился. Тихо, тепло, спокойно, лучи солнца играют на бортах яхт, вокруг никаких туристов, только изредка встречаются местные жители, покинувшие свои дома ради утренней пробежки на свежем воздухе. Город воспринимается естественным, нет суетливой курортной составляющей, свойственной многим прибрежным городкам. Ла-Рошель весьма подойдет как место для гипотетического недельного спокойного отдыха на берегу океана.

Нагуляв аппетит, позавтракал в хостеле - можно выдвигаться. Чему бы посвятить такой приятный французский день? Правильно - лучше всего подойдет какая-нибудь культурная программа, а точнее - экскурсия. Для этого пришлось немного углубиться внутрь континен

та. Но чего не сделаешь ради образовательной составляющей… А вот и неприглядный знак с таким знакомым практически любому названием населенного пункта.

В городке находятся крупнейшие коньячные дома, такие как Hennessy, Martell, Otard и т.д., предлагающие различные экскурсии с дегустацией на любой вкус. Мой выбор пал на Remy Martin, расположенный в пригороде Коньяка. Днем ранее через сайт была забронирована ближайшая англоязычная экскурсия. За 20 евро вам расскажут об истории, технологии изготовления напитка от момента выращивания винограда, особенностей местных почв и до процесса перегонки, выдержки в дубовых бочках и купажирования.

Заодно покажут образцы тех самых бочек, дадут понюхать винные спирты различных возрастов выдержки, проведут по складам хранения бочек (концентрация испаряющихся из бочек спиртовых паров в помещении такова, что через некоторое время начинает слегка пьянить) и в конце экскурсии предложат продегустировать свои коньяки VSOP и XO. Очень приятная во всех смыслах экскурсия.

После культурной программы вернулся к океану, дабы немного отдохнуть. Для принятия горизонтального положения после экскурсии был выбран пляж на острове Олерон.

Несмотря на то что вокруг относительное мелководье, температура воды не вызывала желания заходить выше щиколотки. В принципе можно просто поваляться с видом на форт Боярд, расположенный неподалеку. Увы, звон ключей и крики участников не доносились.

Пятую точку отрывать от песка очень не хотелось, но пришлось двигаться дальше. Закат был встречен на ничем не примечательной автомагистрали в сторону Бордо. Ночное заселение в хостел. Сон.

Задерживаться и подробно осматривать Бордо особого желания не возникло, поэтому подъем и выезд из города на юг в сторону Испании.

За Аркашоном видна местная достопримечательность - дюна Пила.

Она представляет собой огромную гору песка естественного происхождения на побережье. Подниматься на нее в экипировке под лучами палящего полуденного солнца совершенно не хотелось. А хотелось купаться, тем более что уже пошел третий день возле океана, июль, жара, а я в воду до сих пор ни-ни. Открыл Google.Maps, пробежал пальцем но побережью в сторону Испании, выбирая пляж с наименьшим отклонением от магистрали. Так, какой-то курортный городок Капбретон - поехал туда. Он не разочаровал: стоянка расположена удобно - совсем рядом с пляжем. Несмотря на то что вся она была забита кемперами, проблем с парковкой мотоцикла не возникло.

Абсолютно чистый песок, шикарный как по температуре, так и по прозрачности воды океан и умеренной высоты волны доставили массу удовольствия. Для желающих имеется прокат досок для серфинга (был замечен десяток желающих словить волну) и соответствующая школа.

Приятно удивила такая, казалось бы, мелочь, как совмещенный душ/туалет перед входом на этот обычный бесплатный пляж.

Бокс размером примерно 2 на 3 м, обшитый внутри нержавейкой, с унитазом и душевой, автоматически запирается на пару десятков секунд после выхода предыдущего посетителя, точно так же автоматически происходит смыв всех внутренних поверхностей водой. Хотя справедливости ради стоит сказать, что именно обычных кабинок для переодевания на территории самих французских пляжей я не увидел. Большое полотенце крайне желательно.

Спустя пару часов водных процедур усилием над собой прекратил изображать поплавок и вернулся в седло. Пора прощаться с Францией, ведь до границы уже рукой подать. На очереди — Испания...