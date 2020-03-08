Видеофакт: Экс-форвард минского «Динамо» сходу забил в Казахстане 8.03.2020, 20:06

После отмены легионерского статуса белорусов в казахстанский футбол перебралось больше, чем обычно.

В Казахстане стартовал очередной сезон местного футбольного чемпионата. Представляет он интерес и для наших болельщиков – после отмены легионерского статуса белорусов в казахстанский футбол перебралось больше, чем обычно, пишет tribuna.com.

8 марта свой первый матч сезона сыграл и самый «белорусский» клуб Казахстана – «Жетысу» из Талдыкоргана.

В гостях у новичка «элиты» «Каспия» особых проблем у «Жетысу» не возникло – победа 2:0. В ней поучаствовали три белоруса: Никита Наумов и Вадим Побудей провели на поле весь матч, а Егор Зубович вышел на 67-й минуте, сразу после первого гола своей команды.

Нашему форварду удалось удвоить разрыв: после собственного неудачного навеса он открылся в штрафной под попытку партнера и послал мяч в ворота головой в полете. Радость от гола с Егором первыми разделили бывшие футболисты нашего чемпионата: Побудей играл за брестское «Динамо», «Ислочь» и «Дняпро», а серб Ненад Адамович – за минское «Динамо» (где пересекался с Зубовичем) и «Витебск» (отметка 3:01).