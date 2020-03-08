Viewpoint: Победим коронавирус водкой! 8.03.2020, 20:37

Японское издание - о борьбе с коронавирусом.

После того, как в Европе также появились инфицированные, СМИ ежедневно сообщают о ситуации вокруг нового коронавируса COVID-19. Возможно, под влиянием этого маски и антисептик распродаются как горячие пирожки. Они исчезли из супермаркетов и аптек, пишет Viewpoint (перевод - inosmi.ru).

В конце прошлой недели я с опозданием решил запастись масками и антисептиком, поэтому отправился в магазин. Маски везде были распроданы. Ответ был один: «Когда завезут, мы не знаем». В конце прошлой недели в ближайшем супермаркете также закончилась туалетная бумага, но, к счастью, еще продавалась в другом магазине, однако столь необходимого для профилактики коронавируса нового типа антисептика не было нигде.

Я осознал всю серьезность происходящего, поэтому в начале этой недели в понедельник утром еще раз зашел в ближайшую аптеку, чтобы купить маски и антисептик. Последнего не было. По словам продавца, на складе этот товар также отсутствовал. Ситуация ничем не отличалась от прошлой недели. С трудом мне удалось купить все лишь одну маску.

Антисептика не было, и когда я уже выходил, продавец, возможно, пожалев меня, предложил: «Через несколько дней должны завезти, поэтому, может, вам зарезервировать?» Он записал мой домашний телефон, после чего я вышел из аптеки, но на всякий случай по дороге решил зайти в еще один магазин, торгующий лекарствами.

На полке с антисептиками (абсолютно пустой) висела табличка с надписью, «Антисептик можно приготовить в домашних условиях. Способ приготовления простой: водку или другой крепкий алкоголь немного развести водой, прокипятить, и антисептик готов». Если бы мне сразу же рассказали об этом в аптеке, все было бы намного проще…

В этот момент меня осенило: «Вот почему в России COVID-19 не распространяется!». Этот вирус появился в китайском городе Ухань. В настоящее время он распространился по всей Европе: Франция, Германия, Австрия… По данным на 2 марта, в Италии заразилось более двух тысяч человек. Зафиксировано 52 летальных исхода.

Между тем из России вообще не поступает никаких новостей о COVID-19, и это странно. Не может быть, чтобы в такой большой стране не было инфицированных.

По официальной информации северокорейских властей, в КНДР также нет заболевших, однако легко представить, что в случае с этой страной информация находится под контролем и тщательно скрывается. Тем не менее в России рано или поздно тайное всегда становится явным. Если бы кто-то заразился, об этом узнали бы за рубежом. Это говорит о различиях в степени социальной демократизации России и КНДР.

Прочитав в магазине инструкцию по приготовлению антисептика в домашних условиях я понял следующее: (1) водка обладает антисептическими свойствами; (2) русские пьют водку с малых лет; (3) в России, где любят водку, обладающую антисептическими свойствами, людей заражается мало. Такая трехступенчатая логика.

Я вспомнил историю, которую мне давно рассказал журналист из России. Когда он болел в детстве, бабушка растапливала в водке мед с маслом и кормила его с ложечки. По его словам, простуда тут же проходила.

Водка убивает вирусы. Так говорил мой знакомый журналист. Безусловно, не только водка. Виски и другой крепкий алкоголь может обезвреживать яды и дезинфицировать. То есть можно сказать, что история про лечение простуды при помощи столовой ложки водки с медом научно обоснована.

Русские любят водку. Чрезмерное употребление вредно для здоровья. Некоторые становятся алкоголиками, как бывший президент России Борис Ельцин (занимал пост с 1991 по 1999 год). Но при этом она убивает вирусы и бактерии, поэтому ее следует употреблять на начальной стадии заболевания. Я пришел к выводу, что когда по всей Европе распространился COVID-19, в России заразилось на удивление мало людей, и все это благодаря водке.

В этой статье я не собираюсь петь оду водке. В России холодные и длинные зимы. Возможно, водка появилась потому, что это было необходимо для здоровой жизни. Некоторые русские зимой перепивают, и у них возникает пристрастие к алкоголю, но были и долгожители, которые не болели благодаря водке.

Повторюсь еще раз, чтобы избежать недопонимания. Я не призываю сейчас пить водку, когда новый коронавирус уже распространился по всему миру. В течение многих лет существования человечество изобретало различные домашние лекарства, соответствующие национальным и природным особенностям, даже во времена, когда медицина не была развита так, как сейчас.

Я уверен, что и в ХХI веке, во времена COVID-19, человечество изобретет вакцину против этого вируса, применив все свои знания и мудрость. В Японии говорят: «Хорошее лекарство горчит». Может быть, появится вакцина на основе полезных свойств водки, которую будет легко пить?