Зеленский: Я уволил Богдана из-за «человеческих отношений» 1 8.03.2020, 21:18

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АНДРЕЙ БОГДАН

Отставка Андрея Богдана с поста главы Офиса президента Украины не связана с рабочими вопросами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что причиной отставки Андрея Богдана с поста главы Офиса президента стали "человеческие отношения". Об этом глава государства заявил в интервью британской газете The Guardian. Полная расшифровка беседы Зеленского с журналистами опубликована на сайте украинского президента 8 марта, передает gordonua.com.

"Я не хотел бы комментировать эту историю, потому что мы с Андреем прошли достаточно долгий путь. У меня не было с ним отношений до политики. Мы прошли всю избирательную кампанию, а потом довольно долго работали вместе. Это немного о другом, это о человеческих отношениях", – сказал Зеленский.

Богдан возглавлял администрацию Владимира Зеленского (позже АП была переименована в Офис президента) с мая 2019 года по февраль 2020-го.

11 февраля глава государства уволил Богдана, назначив на его место Андрея Ермака, до этого работавшего помощником президента. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства. Богдан свою отставку не комментировал, но перед его увольнением Зеленский говорил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать.