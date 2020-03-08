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Силовики заинтересовались криптовалютой белорусов

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  • 8.03.2020, 21:26
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Силовики заинтересовались криптовалютой белорусов

Они хотят получить возможность изымать криптовалюту во время уголовного процесса.

Следственный комитет думает о возможности изымать криптовалюту во время уголовного процесса. Об этом сообщил в программе «Неделя» на телеканале СТВ председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

«Важным предложением на сегодняшний день является мнение Следственного комитета о возможности изъятия криптовалюты в ходе уголовного процесса. Декрет №8 позволяет нам внести такое предложение, поскольку уже в ходе расследования уголовных дел мы сталкиваемся с ситуациями, когда предметом преступления является криптовалюта, либо возникает необходимость ее изъятия у лиц, совершивших корыстные преступления», — сказал руководитель СК.


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