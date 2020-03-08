Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе 8.03.2020, 22:16

Президент Турции предупредил Кремль.

Турция будет готова предпринять односторонние действия в Идлибе в Сирии при условии, если Россия не выполнит собственные обязательства в отношении этой региональной проблемы. Об этом заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РБК со ссылкой на агентство "Анадолу".

"Турция оставляет за собой право собственными ресурсами добиться целей операции "Весенний щит" в случае, если Москва не выполнит обязательства по Сирии", - заявил он во время выступления в Стамбуле.

Эрдоган заверил, что Турция лишь добивается возвращения в свои дома 3,6 млн сирийских беженцев, находящихся на турецкой территории, а также 1,5 млн человек, скопившихся у границы страны в сирийской провинции Идлиб. По его словам, Анкара согласна с любым решением, которое обезопасит границы Турции и население Идлиба.