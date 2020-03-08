В Бресте на протест вышли более 100 человек 8.03.2020, 22:26

ФОТО: B-G.BY

В Бресте третий год продолжаются еженедельные акции противников аккумуляторного завода.

8 марта около полудня на площади Ленина в Бресте в очередной раз собрались противники аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят на этой площадке каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года, сообщает naviny.by со ссылкой на БелаПАН.

Поскольку очередная встреча противников строительства завода пришлась на праздник 8 Марта, она началась с поздравлений женщин-активисток, которым мужчины вручили цветы.

Сегодня собравшиеся на площади — более ста человек — обсуждали назначенное на 17 марта рассмотрение апелляционной жалобы ООО «АйПауэр» в экономическом суде Брестской области.

Компания обжаловала вынесенное 5 февраля решение суда, который удовлетворил иск облисполкома к ООО «АйПауэр» о возврате денег в инновационный фонд. Брестский облисполком добивался взыскания с «АйПауэра» 5 млн 725 тыс. рублей в инновационный фонд, так как компания не выполнила обязательства по договору: не был реализован в срок проект по строительству и вводу в эксплуатацию аккумуляторного завода.

Кроме того, суд отказал «АйПауэру» в удовлетворении поданного компанией в ходе рассмотрения дела встречного иска к облисполкому об установлении факта ничтожности инновационного договора от 2016 года.

Активисты заявили сегодня, что намерены прийти на судебное заседание. Противники завода надеются, что решение суда первой инстанции будет поддержано апелляционным судом.