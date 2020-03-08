Аналитик: Нефть может упасть до $20 за баррель 1 8.03.2020, 22:47

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Саудовская Аравия может обвалить мировые цены на нефть до рекордного за 20 лет уровня.

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, агрессивно отреагировала на провал сделки с Россией — королевство может обвалить мировые цены на нефть до рекордного за 20 лет уровня.

Государственная нефтяная компания Saudi Aramco снизила цену на свою нефть максимально за последние 20 лет, предложив рекордные скидки. Так королевство пытается побудить нефтеперерабатывающие компании в Европе, Азии и США покупать именно саудовскую нефть, пишет «Новое время».

«Мы, вероятно, в следующем квартале увидим самые низкие цены на нефть за последние 20 лет», — заявил агентству нефтяной аналитик IHS Markit Ltd. Роджер Диван. Таким образом, цена может упасть ниже $20 за баррель.

О нефти по 20 долларов за баррель также заявил генеральный директор американской стратегической фирмы Dragoman Ventures Али Хедери 8 марта в Twitter.

«Нефть по $20 в 2020 году приближается. Огромные геополитические последствия», — написал он. По его мнению, это простимулирует потребителей нефти.