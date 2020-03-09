Центробанк РФ приостановил покупку валюты из-за обвала нефти 5 9.03.2020, 9:59

3,524

Покупка валюты приостановлена на 30 дней.

ЦБ РФ приостанавливает покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней из-за ситуации на нефтяном рынке, цитирует сообщение банка Интерфакс.

"Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти", - отмечает ЦБ.

Приостановка распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на те покупки, которые были отложены в 2018 году.

Решение о возобновлении операций с валютой Банк России примет с учетом фактической обстановки на финансовых рынках в марте. Центробанк также заявил, что на фоне обвала цен на нефть отслеживает ситуацию и готов задействовать дополнительные инструменты для сохранения стабильности.

Как сообщал Bloomberg, 9 марта цена на нефть обрушилась более чем на 30%. Это произошло на фоне отсутствия договоренности ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи нефти. Соглашение перестает действовать 1 апреля.

По последним данным, цена на нефть Brent опустилась ниже $34 за баррель, на WTI - ниже $30 за баррель.