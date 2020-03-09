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«Баста»: Падение цен на нефть и падение диктатур - процессы взаимосвязанные

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  • 9.03.2020, 10:06
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«Баста»: Падение цен на нефть и падение диктатур - процессы взаимосвязанные

Проблем у Лукашенко станет еще больше.

Цены на нефть на азиатских рынках сегодня утром рухнули на 30%. Это рекордное падение с 1991 года. Тогда после окончания операции "Буря в пустыне", которую провели США и их союзники, к февралю стоимость топлива резко упала до 17-18 долларов за баррель. А через 10 месяцев прекратил свое существование Советский Союз, экономика которого держалась на экспорте энергоресурсов, пишет телеграм-канал «Баста!».

Падение цен на нефть и падение диктатур - процессы взаимосвязанные. Какие последствия будут у сегодняшних событий - скоро узнаем. Одно можно сказать точно: денег у Кремля станет еще меньше. Следовательно, проблем у его местечкового вассала в Беларуси станет еще больше.


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