Стали известны результаты расследования «кровавого салюта» 3 июля 6 9.03.2020, 10:27

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По данным Следственного комитета, в деле сработал «человеческий фактор».

Об этом сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич в программе «Неделя» на СТВ.

— Оба сотрудника российской фирмы, обвиняемые по делу, находятся под стражей. Им такая мера пресечения была избрана в ходе следствия и санкционирована прокурором. В отношении военнослужащего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — сообщил Носкевич.

Он также отметил, что «точка в этой трагической ситуации еще не поставлена».

— В отдельное производство выделены материалы в отношении иных должностных лиц Минской военной комендатуры, в действиях которых усматривается служебная халатность. Окончательное решение в отношении них будет принято после судебного рассмотрения дела в отношении фигурантов, о которых я сказал ранее, — пояснил глава СК.

В СК сообщили, что в результате произошедших взрывов причинен общий ущерб имуществу юридических и физических лиц на сумму 742 тысячи рублей. Ущерб частично уже возмещен.

— Естественно, что в данной ситуации ущерб возмещало Министерство обороны. Если конкретные лица будут признаны судом виновными в совершении инкриминируемых преступлений, бремя материальной ответственности ложится сразу же на них, — пояснил председатель СК.

Носкевич также рассказал, что уже идет подготовка к салюту в ознаменование 75-летия Великой Победы.

На неделе СК завершил расследование дела о взрыве салютных установок во время празднования в Минске 3 июля 2019 года Дня независимости. Генпрокуратура уже изучила дело и направила его в суд.

Обвинения предъявлены сотрудникам российской компании «Пиро-Росс», изготовившей фейерверки. Максимилиан Сапронов и Константин Денисов обвиняются по ч.2 ст.299 УК РБ (нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере).

Также обвиняемым по делу проходит командир роты Минской военной комендатуры. Его действия квалифицированы следствием по ч.2 ст.463 (нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере). По этим статьям предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Российские специалисты вину во время следствия не признавали.

О браке зарядов было известно до салюта

По данным следствия, тот факт, что закупленная ранее у российской компании пиротехника имела брак, сотрудники Минской военной комендатуры выявили до проведения салюта. Диаметр изделий превышал норму, что не позволяло произвести их заряжание в стволы салютных установок в штатном порядке, они подлежали безусловной отбраковке и не могли безопасно использоваться при проведении салюта.

По согласованию с комендатурой для исправления на месте выявленных дефектов и замены бракованных изделий в Минск прибыли два инженера «Пиро-Росс».

Доработка зарядов, произведенная российскими специалистами при участии командира роты Минской военной комендатуры, не соответствовала требованиям руководства по эксплуатации и нормативно-технической документации.

Следователи сделали вывод, что такие изменения привели заряды в небезопасное для использования состояние, что подтверждается результатами экспертных исследований и следственного эксперимента.

В итоге в восемь салютных установок было заряжено 480 фейерверочных изделий калибра 195 мм, более 190 из которых после доработки не могли быть использованы для безопасного проведения салюта.

В результате взрывов во время праздничного салюта один человек погиб, 11 пострадали.