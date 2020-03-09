КНДР запустила ракеты в сторону Японии 2 9.03.2020, 10:57

Береговая охрана рекомендовала судам, находящимся в Японском море проявлять осторожность.

КНДР произвела пуск трех неопознанных снарядов в направлении Японского моря.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на агентство Yonhap

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запуск был произведен из района города Сондок в провинции Хамгён-Намдо и пролетели около 200 км.

Береговая охрана рекомендовала судам, находящимся в Японском море проявлять осторожность:

"Наши военные придерживаются готовности на случай дальнейших запусков и наблюдают на регионом".