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КНДР запустила ракеты в сторону Японии

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  • 9.03.2020, 10:57
КНДР запустила ракеты в сторону Японии

Береговая охрана рекомендовала судам, находящимся в Японском море проявлять осторожность.

КНДР произвела пуск трех неопознанных снарядов в направлении Японского моря.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на агентство Yonhap

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запуск был произведен из района города Сондок в провинции Хамгён-Намдо и пролетели около 200 км.

Береговая охрана рекомендовала судам, находящимся в Японском море проявлять осторожность:

"Наши военные придерживаются готовности на случай дальнейших запусков и наблюдают на регионом".


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