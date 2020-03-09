закрыть
9 марта 2020, понедельник, 11:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Свободу Алесю Круткину!
Рубрики

Утро 22 ию… 9 марта 2020 года

  • Владислав Иноземцев
  • 9.03.2020, 11:24
Утро 22 ию… 9 марта 2020 года
Владислав Иноземцев

«Длинные праздники» для россиян закончились досрочно.

После нескольких лет стабильности россияне снова увидим доллар по 80 российских рублей, двухзначные цифры ключевой ставки ЦБ, паническую трату резервов, рассказы В.Путина о том, как хорошо за один доллар получать больше рублей, а А.Силуанова – что и при нефти в $20/баррель страна продержится еще столько-то лет. Будет весело и интересно, но я хотел бы обратить внимание на несколько иной аспект происшедшего на выходных.

В пятницу стало ясно, что Россия выходит из сделки ОПЕК+, заключенной еще в конце 2016 г. Рынки не вполне верили в такое решение – хотя оно и имело определенные основания, но выглядело довольно рискованно, особенно на падающем тренде. Однако в Кремле сидят решительные люди, и они пошли ва-банк. Рынки отреагировали падением – но, замечу, не слишком существенным. Вечером 6 марта за три часа после объявления о прекращении сделки, цены на Brent снизились на $2,1/баррель, или на 4,5%. Катастрофа случилась позже, когда в воскресенье Саудовская Аравия сообщила, что в качестве ответной меры снижает цены на $6-8/баррель при поставках своей нефти на различные рынки Европы и Азии. На торгах в Японии в понедельник стоимость наиболее торгуемых марок снизилась более чем на четверть.

Иначе говоря, то, что произошло, стало явлением, уникальным для путинской России. Впервые в мире нашлась страна, которая жестко и открыто ответила на действия Москвы. Саудовская Аравия – не Европа, пытавшаяся по-доброму убедить Кремль, что не нужно воевать в Грузии и в Украине. И даже не Турция, которая готова пострелять по российским марионеткам, чтобы потом ее президент поехал в Москву и привез оттуда «мир для нашего поколения». В данном случае мы имеем дело со страной, которая понимает, какой силой обладает, и которая готова ее использовать. Сила эта не исчисляется дивизиями и боеголовками – но способна нанести России больший ущерб, чем любой ее военный противник.

На протяжении многих лет мы слышали, что «саудовский заговор» чуть ли не разрушил советскую экономику. Сейчас никакой закулисной интриги нет – есть честное объявление войны на наиболее чувствительном для Кремля фронте. Это даже не газовый рынок, где есть долгосрочные контракты. Это удар в самое слабое место и в самый неподходящий момент.

Останутся ли цены на уровне $35/баррель, или можно надеяться на выравнивание ситуации? На мой взгляд, сегодня Эр-Рияд начал масштабную операцию «по принуждению Москвы к миру» на фронтах нефтяного противостояния. У Кремля есть выбор: либо продолжать утверждать, что ему все нипочем, российскую стабильность не могут нарушить никакие шейхи, а суверенитет важнее пенсий; либо в относительно короткой перспективе вернуться за стол переговоров и подписать новое соглашение, «самоограничившись» в добыче не то что на 500 тыс., а на 1-1,5 млн. баррелей в день. Замечу, Россия почти открыто нарушала условия предшествующей сделки на протяжении последних полутора лет, а чиновники и эксперты говорили, что само по себе это соглашение выгодно,так как объемы добычи в 2020-е годы в стране будут сами по себе сокращаться по вполне объективным причинам. Так что передоговориться стоило бы, пусть даже на менее выгодных условиях.

Однако я бы не переоценивал такой вариант развития событий. Российское руководство не признает ошибок и не раскаивается в содеянном. Оно сначала ввязывается в сомнительные авантюры, а потом постепенно превращает отклонения от нормального положения вещей в «новую нормальность». Я буду рад ошибиться, но мне кажется, что сейчас Кремль сталкивается в несколько иной ситуацией. «Новая нормальность» при ценах на нефть в $30/баррель и последовательной политике Саудовской Аравии по целенаправленному выдавливанию России с ее экспортных рынков – это высокая инфляция, крах потребительского кредитования и завязанных на него секторов экономики, обесценение пенсий и пособий, бюджетный дефицит и эмиссия. Это экономическая война, которую Кремль считал «легкой прогулкой», но которая может обернуться катастрофическим поражением.

В общем, думаю, пора сворачивать обсуждения того, что происходило незадолго до и вскоре после 22 июня 1941 г. То, что случилось 9 марта 2020-го, ближе, интереснее и не менее драматично…

Владислав Иноземцев, «Эхо Москвы»


популярное за неделю

Мнение

Валентина, Скорина и Петербург
Валентина, Скорина и Петербург Виктор Горбачев
Весна близко
Весна близко Ирина Халип
Запоздалая альтернатива
Запоздалая альтернатива Валерий Карбалевич
Держите его семеро
Держите его семеро Александр Гольц