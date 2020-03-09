Белоруски улучшили позиции в рейтинге WTA 9.03.2020, 11:31

Какие места у белорусок среди самых сильных теннисисток мира?

По итогам прошедшей недели победительница турнира в Лионе теннистка София Кенин впервые стала четвертой в рейтинге, ее соперница по финалу Анна-Лена Фридсам приблизилась к возвращению в топ-100, пишет «Трибуна».

Чемпионка Монтеррея Элина Свитолина вернулась на пятую строчку, финалистка Мари Бузкова дебютировала в топ-50.

Белоруска Ольга Говорцова, которая уступила Свитолиной в 1/8 финала, поднялась на 7 позиций и занимает теперь 135-е место. Арина Соболенко по-прежнему 11-я, Виктория Азаренко – 58-я, Александра Саснович – 119-я, Вера Лапко поднялась на 32 строки в рейтинге.