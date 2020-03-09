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Археологи раскрыли последнюю тайну Тутанхамона

  • 9.03.2020, 11:43
Археологи раскрыли последнюю тайну Тутанхамона

На теле фараона были обнаружены специфические травмы.

После детальных исследований ученые назвали возможную причину смерти Тутанхамона. Как считают эксперты, египетский правитель мог умереть из-за того, что началось заражение крови, когда он сломал ногу, пишет lenta.ua.

Известный археолог Захи Хавасс сообщил, что причина смерти Тутанхамона все еще остается актуальным. Объяснить это можно тем, что обнаруженные на его теле специфические травмы также могут указывать на покушение или на обычный несчастный случай.

В то же время ученый считает, что Тутанхамон во время одной из поездок упал со своей колесницы и сломал ногу. Через некоторое время он скончался из-за того, что в полученную рану попала инфекция. Данная гипотеза, как говорит археолог, в некоторой степени была подтверждена после исследования ДНК фараона.

Археолог добавил, что очень скоро они узнают о том, попадала ли в организм фараона инфекция. Если попадала, то это говорит о том, что египетский правитель умер не из-за покушения на него, а из-за банального несчастного случая.


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