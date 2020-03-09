Число зараженных коронавирусом в Польше возросло до 11 1 9.03.2020, 11:56

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Фото: agencja gazeta

(обновлено) Правительство призывает поляков, находящихся на карантине, быть ответственными.

В Польше выявлено три новых пациента с коронавирусом. Общее число заразившихся возросло до 11 человек, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения страны, пишет сайт wprost.pl.

«У нас есть три новых случая заражения коронавирусом, подтвержденных положительными результатами лабораторных анализов», - говорится в сообщении.

По данным Минздрава Польши, новые пациенты – это женщина из Силезского воеводства и мужчины из Нижнесилезского и Мазовецкого воеводств, которые находятся в госпиталях Ратиборе, Вроцлаве и Варшаве.

В связи с этим глава Канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик призвал лиц, находящихся на карантине в связи с коронавирусом, выполнять распоряжения служб. На данный момент в Польше на карантине находится около тысячи человек, а более семи тысяч остаются под так называемым эпидемиологическим наблюдением, сообщает «Польское радио».

Михал Дворчик заявил, что правительство ожидает от лиц, находящиеся на карантине, ответственного поведения.

«Прерывание карантина, походы в магазины или любая другая активность в итоге приводят к потенциальной угрозе здоровью других людей. Нам известно, что этому вирусу особенно подвержены люди со слабым иммунитетом, пожилые или болеющие другими заболеваниями. В связи с этим, чувствуя ответственность за других, за наших родителей, за наших бабушек и дедушек, мы должны быть максимально осторожными», - сказал глава Канцелярии премьер-министра.

На сегодняшний день в Польше подтверждено одиннадцать случаев заражения коронавирусом. Михал Дворчик подчеркнул, что в ближайшее время полякам следует ожидать новых случаев.

Стоит отметить, что за последние сутки в Китае, за пределами провинции Хубэй, не было зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом, - сообщили местные власти. Китаю удалось ограничить распространение патогена.

Тем временем в США ускорился темп распространения коронавируса. За последние сутки было зафиксировано более ста новых случаев заражения. На данный момент инфицированы уже 564 человека из 34 штатов, 22 человека скончались.

Что касается Европы, то во Франции растет заболеваемость и смертность от коронавируса. На сегодняшний день от коронавируса погибли 19 человек, было зафиксировано более 1200 случаев заражения. В Италии за сутки умерли 133 человека. Таким образом число смертельных случаев увеличилось с 233 до 366. В Германии, по данным Института Роберта Коха, было зафиксировано почти 850 случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев - в земле Северный Рейн-Вестфалия. Саксония-Анхальт по-прежнему остается единственной землей Германии, где нет коронавируса.

Авиакомпания Wizzair приостановила полеты из Варшавы, Гданьска и Катовиц. Отменяются культурные и спортивные мероприятия. Появились ограничения на проведение мероприятий в закрытых помещениях.