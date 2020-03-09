Четыре всадника российского Апокалипсиса 4 Самсон Шаломеди

9.03.2020, 12:25

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Грачи (зачеркнуто), «черные лебеди» уже прилетели.

Четыре всадника российского Апокалипсиса: Идлиб, коронавирус, конституционная реформа и Игорь Иванович Сечин.

Пока вы спали, в мире все летит в Большую Финансовую Ж.пу.

На биржах стремительное, на треть, падение цен на нефть.

На Форексе домкратом вниз — курс российского рубля к доллару и евро

Через пару часов цифры на табло в уличных обменниках, когда откроются, вас неприятно удивят.

Утром о дефолте официально объявит первая страна — Ливан.

Коронавирус продолжает шагать по планете: под ударом Италия, где сейчас самый высокий показатель смертности среди заболевших: умирает каждый двадцатый — 4.96% (в Китае было — 3,83%).

Северная Италия (более 18 миллионов человек) закрывается на карантин.

Приближается Идеальный Шторм.

При этом в России сегодня еще выходной. Так что всерьез охреневать и осознавать происходящее мы начнем завтра, во вторник. Похмелье будет тяжелое.

Просто отличный фон для проведения голосования по поправкам к Конституции, где главный враг Путина не то, что кто-то рискнет голосовать против, а явка, которую надо будет натягивать как сову на глобус.

Интересно, какой будет главный мобилизующий слоган агитационной компании: «За Путина, за Конституцию? Коней на 20-ти летней переправе не меняем?»

Во всех смыслах просыпайтесь, мир меняется быстрее, чем вы думаете: грачи (зачеркнуто), «черные лебеди» уже прилетели…

Самсон Шаломеди, Telegram