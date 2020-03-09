Четыре всадника российского Апокалипсиса4
- Самсон Шаломеди
- 9.03.2020, 12:25
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Грачи (зачеркнуто), «черные лебеди» уже прилетели.
Четыре всадника российского Апокалипсиса: Идлиб, коронавирус, конституционная реформа и Игорь Иванович Сечин.
Пока вы спали, в мире все летит в Большую Финансовую Ж.пу.
На биржах стремительное, на треть, падение цен на нефть.
На Форексе домкратом вниз — курс российского рубля к доллару и евро
Через пару часов цифры на табло в уличных обменниках, когда откроются, вас неприятно удивят.
Утром о дефолте официально объявит первая страна — Ливан.
Коронавирус продолжает шагать по планете: под ударом Италия, где сейчас самый высокий показатель смертности среди заболевших: умирает каждый двадцатый — 4.96% (в Китае было — 3,83%).
Северная Италия (более 18 миллионов человек) закрывается на карантин.
Приближается Идеальный Шторм.
При этом в России сегодня еще выходной. Так что всерьез охреневать и осознавать происходящее мы начнем завтра, во вторник. Похмелье будет тяжелое.
Просто отличный фон для проведения голосования по поправкам к Конституции, где главный враг Путина не то, что кто-то рискнет голосовать против, а явка, которую надо будет натягивать как сову на глобус.
Интересно, какой будет главный мобилизующий слоган агитационной компании: «За Путина, за Конституцию? Коней на 20-ти летней переправе не меняем?»
Во всех смыслах просыпайтесь, мир меняется быстрее, чем вы думаете: грачи (зачеркнуто), «черные лебеди» уже прилетели…
Самсон Шаломеди, Telegram