«Ситуация страшная»: что говорят бюджетники, получившие зарплаты за февраль 30 9.03.2020, 12:48

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Зарплаты только падают, а не растут.

Бюджетники возмущались новой схемой выплаты зарплат еще в начале февраля. Министерство труда обещало разобраться. Что говорят люди о ситуации в марте, сообщает «Радыё Свабода».

С нового года зарплаты бюджетникам начали выплачивать соответственно с новой схемой. В результате многие заметили, что их выплаты упали. В Министерстве труда заявили, что «большинство фактов снижения зарплат за январь при проверке не подтвердилось». При этом в ведомстве признали, что имели место «отдельные факты неправильного начисления».

«В феврале лучше не стало»

Наталья, педагог-психолог в дошкольном учреждении, рассказала, что ее зарплата сравнительно с предыдущим месяцем практически не изменилась.

«Сравнительно с прошлым заработком разница очевидна. В феврале мы получили меньше, чем в январе, хотя не намного. Но в администрации нам объясняют, что за счет нас, специалистов в детских садах, добавляют к минимальной зарплате техническому персоналу.

Поэтому, если раньше я имела надбавки за стаж работы, за сложность работы, то сейчас всего этого у меня нет. Мои деньги, выясняется, насчитывают помощникам воспитателей, сторожам, чтобы у них был минимальный заработок. Вот так нам объясняют в бухгалтерии. У меня стаж небольшой, но разницу я почувствовала очень сильно», - говорит Наталья.

Наталья сказала, что расчетные листы выносить с работы не позволяют. По ее словам, ставка психолога - 370 рублей, а фактически она получает 200-250 рублей.

«У нас без нашего ведома очень большие суммы забрали на доплаты, а также вычислили "за субботник" (один рабочий день). Но если посчитать, то "за субботник" забрали зарплату далеко не за один рабочий день. Нам об этом "субботнике" даже ничего не сказали, просто вычислили по 20-25 рублей. Мне принесли ведомость расписаться о том, что у меня вычислили. Но я спросила: а что если я не хочу, если я хочу выйти и отработать? Мне ответили, что уже вычислили, а если я не распишусь, то распишутся за меня».

По словам Натальи, в администрации говорят писать заявление на увольнение, если что-то не нравится.

«С зарплатами ситуация страшная. Мы потеряли все, потеряли надбавки. Я веду дополнительную работу с проблемными семьями. У меня в коллективном договоре записано, что я за это должна иметь 30% от оклада, но мне их никто не платит. Мне объясняют, что на меня не хватило денег. Мы думали, что в феврале будет лучше, но, как показала практика, не стало».

Наталья говорит, что на зарплату в 200 рублей очень сложно прожить. При этом заставляют подписываться на газеты и сдавать деньги - то в лист, то «на цветочки».

«Зарплата только падает, не растет»

Борис работает в «Минских тепловых сетях». Он говорит, что его зарплата упала сравнительно с прошлой на сто рублей.

«Зарплата только падает, не растет. Вопрос - почему? У меня выходит около 600 рублей. А раньше было больше. На такую сумму не проживешь. Нам обещают уже несколько лет по 500 долларов, а у меня получается 300 и даже меньше. Цены растут, потребности растут. Я храню свои расчетные листы за два года и вижу, что зарплата у меня уменьшилась, хотя разряд не менялся, все то же самое. Возможно, это связано с отношением начальства, так как это бюджетная организация. Выплатили 65 рублей за 23 февраля, вроде такая жалкая подачка к празднику. Уровень жизни падает и провоцирует на какие протесты», - говорит Борис.

«Все боятся потерять работу, и власть этим пользуется»

Максим работает в сфере образования и говорит, что он, как и его коллеги - учителя, воспитатели - получил на 100 рублей меньше.

«Оклад у меня очень смешной - 260 рублей. Остальное - это надбавки за стаж, контракт. Раньше у меня было 580-600 рублей. В прошлом месяце вышло 490 рублей на ставку. Сказали, что нет премии, мол, они не должны быть ежемесячно».

По словам Максима, такое снижение зарплаты ощутимо. Те, кто работает в сфере образования, должны еще сдавать деньги на общество Красного Креста и спасения на водах, на «Учительскую газету», на разные внутренние нужды (в марте это почти 40 рублей).

«Молодых учителей, которые год-два назад закончили университеты, это очень волнует, они возмущены. А старшие терпят, говорят, что в этой системе ничего не поменяешь. В администрации говорят: если тебе что-то не нравится, то на твое место придут три человека. Поэтому все боятся потерять работу, и власть этим пользуется».

«Чтобы зарабатывать те же самые деньги, надо еще больше работать»

Артем ведет кружок в одном из дворцов детей и молодежи, работает на 0,25 ставки. Вместе с премией его зарплата составляет около 175 рублей. Но второй месяц подряд его заработок получается меньшим на 20 рублей.

«Это те деньги, на которые я живу. Спасает то, что живу вместе с родителями. Но ищу другую работу, так как на такие деньги прожить невозможно.

Недавно у нас было педагогическое собрание, на котором нам объясняли, почему у нас уменьшился заработок. Это было довольно смешно, так как сказали, что зарплата не поменялась, но поменялось начисление премиальных. Мол, раньше премиальные были около 16%, а сейчас их уменьшили до 5%. И чтобы больше зарабатывать, нужно делать какие-то мероприятия, какую дополнительную работу. Выясняется, чтобы зарабатывать те же самые деньги, надо еще больше работать».