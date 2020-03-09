Такого резкого падения российского рубля не было с 2014 года 5 9.03.2020, 13:11

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Фото: Reuters

Речь идет об обвале примерно на 10 процентов.

Курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам на международном валютном рынке (Forex) в понедельник резко упал - после того, как в связи с провалом переговоров России и ОПЕК обрушились цены на нефть, сообщает "Радио Свобода".

По состоянию на 11.30 по минскому времени 9 марта курс на Forex составлял 74,8 рублей за доллар (в ходе торгов курс опускался и ниже 75 рублей) и 85,4 рублей за евро. Речь идет о падении примерно на 10 процентов по сравнению с установенным сейчас курсом Банка России (67,5 рублей за доллар и 75,8 рублей за евро).

Курс рубля падает в последние несколько недель в связи с падением цен на нефть, вызванным, помимо прочего, распространением коронавирусной инфекции. Однако такого резкого падения не было с 2014 года.

В России в понедельник - выходной, и торги на бирже в Москве не проводятся. Поэтому официальный курс рубля остается тем же, который был установлен до праздников. Торги откроются завтра.

Банк России в понедельник, несмотря на выходной, уже пообещал поддержать рубль отказом от покупки валюты на внутреннем рынке до апреля.