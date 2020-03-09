закрыть
9 марта 2020, понедельник, 14:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Свободу Алесю Круткину!
Рубрики

Скамейка запасных закончилась

3
  • Андрей Исаков
  • 9.03.2020, 13:38
  • 1,632
Скамейка запасных закончилась

Человек, отвечавший за лесной бардак, будет отвечать за нефть.

Несколько дней назад диктатор провел очередные кадровые перестановки. Новым ответственным за нефтехимическое хозяйство страны он назначил Юрия Назарова, известного в Беларуси специалиста по лесному хозяйству. Чиновник также работал заместителем управделами правителя.

Тут, во-первых, стоит вспомнить о том, как у нас вообще дела обстоят в лесной промышленности. Прямо скажем, дела не очень: незаконные вырубки леса на Полесье в августе прошлого года, браконьерство, повсеместные нелегальные свалки в лесных массивах - это лишь часть проблем в этой сфере. Жители Бреста могут еще рассказать о составах с белорусским лесом, ежедневно идущих на Запад. Это потолок наших чиновников – продавать сырье вместо того, чтобы его перерабатывать на месте и продавать качественные товары.

А во-вторых, стоит задуматься о кадрах, которые остались у Лукашенко. Если человек, отвечавший за лесной бардак будет отвечать за нефть, которой нет, то говорить не о чем. Скамейка запасных у диктатора закончилась. Понятно, что ничего с нефтехимической отраслью у него не получится.

А как иначе может быть в сказке, где море тушат грибами, а председатель отсталого колхоза считает себя самым умным в стране?

Андрей Исаков, пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»


популярное за неделю

Мнение

Валентина, Скорина и Петербург
Валентина, Скорина и Петербург Виктор Горбачев
Весна близко
Весна близко Ирина Халип
Запоздалая альтернатива
Запоздалая альтернатива Валерий Карбалевич
Держите его семеро
Держите его семеро Александр Гольц