Скамейка запасных закончилась 3 Андрей Исаков

9.03.2020, 13:38

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Человек, отвечавший за лесной бардак, будет отвечать за нефть.

Несколько дней назад диктатор провел очередные кадровые перестановки. Новым ответственным за нефтехимическое хозяйство страны он назначил Юрия Назарова, известного в Беларуси специалиста по лесному хозяйству. Чиновник также работал заместителем управделами правителя.

Тут, во-первых, стоит вспомнить о том, как у нас вообще дела обстоят в лесной промышленности. Прямо скажем, дела не очень: незаконные вырубки леса на Полесье в августе прошлого года, браконьерство, повсеместные нелегальные свалки в лесных массивах - это лишь часть проблем в этой сфере. Жители Бреста могут еще рассказать о составах с белорусским лесом, ежедневно идущих на Запад. Это потолок наших чиновников – продавать сырье вместо того, чтобы его перерабатывать на месте и продавать качественные товары.

А во-вторых, стоит задуматься о кадрах, которые остались у Лукашенко. Если человек, отвечавший за лесной бардак будет отвечать за нефть, которой нет, то говорить не о чем. Скамейка запасных у диктатора закончилась. Понятно, что ничего с нефтехимической отраслью у него не получится.

А как иначе может быть в сказке, где море тушат грибами, а председатель отсталого колхоза считает себя самым умным в стране?

Андрей Исаков, пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»