«Ничто так не бодрит, как пробежка в обменник»
- 9.03.2020, 13:49
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Соцсети уже полны шуток о скачке доллара в Беларуси.
Пока этой ночью мы спали, мировые цены на нефть обвалились более чем на 30%. Это рекорд, который держался с 1991 года, а теперь он побит, пишет kyky.org.
Российский рубль упал, за один доллар просят уже 72 рубля. Беларуси тоже досталось: в некоторых банках республики за доллар придется выложить уже 2,44 рубля, но «Нацбанк» не станет сдерживать курс нацвалюты, пока российский рубль в полете. Тем временем соцсети уже полны шуток о горячем инфоповоде: мы собрали лучшие реакции и показываем, как юморит интернет.
Знаете, в экономике есть базовое понятие цикличности: рост сменяется падением, падение – ростом. Сегодня мы узнали, что предыдущие пять лет мы, оказывается, росли.— Сосиска Колбасы (@bulka_hleba) March 9, 2020
владельцы безотзывных срочных вкладов в белке – как ваши дела? как настроение?— Glamour Gopnique 🍌 (@kazz_by) March 9, 2020
Ничто так не бодрит перед началом рабочего дня, как утренняя пробежка в обменник.— Миша Ильин (@m_for_mixacb) March 9, 2020
Настрадамус предсказал что мир падёт, вот и началось - Короновирус и рост курса доллара.. Ааа, срочно в землянку— ✌️ Pavel Potashnikov (@potashnikov) March 9, 2020
Не надо паники! Нет никакого кризиса, просто дедов решили поздравить pic.twitter.com/onM8FfcFDp— Сталингулаг (@StalinGulag) March 9, 2020
"Курс доллара не растет, он изменяется!"— Aleksandr Lihach (@A_L_Lihach) March 9, 2020
Доллар свой продам, и куплю машину..😀— Василий (@Vasili_ili) March 9, 2020
Просто в России хотят сделать доллар по 75. К 75-летию победы!— РБ головного мозга (@belamova) March 9, 2020
Просто рубль двигается против ветра, поэтому и курс растет.— DeMa Skorohod (@dskorohod) March 9, 2020
Нуштождорогиедрузья pic.twitter.com/UMoF6ZUhul— Чай з варэннем (@belteanews) March 9, 2020
Твиттерские эпидемиологи переобуваются в валютных аналитиков— Sergei (@apollych) March 9, 2020
Изобретение белорусской Академии Наук: маска с двойной защитой - от коронавируса и девальвации pic.twitter.com/GUW4gKbfRm— РБ головного мозга (@belamova) March 9, 2020