«Ничто так не бодрит, как пробежка в обменник» 9.03.2020, 13:49

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Соцсети уже полны шуток о скачке доллара в Беларуси.

Пока этой ночью мы спали, мировые цены на нефть обвалились более чем на 30%. Это рекорд, который держался с 1991 года, а теперь он побит, пишет kyky.org.

Российский рубль упал, за один доллар просят уже 72 рубля. Беларуси тоже досталось: в некоторых банках республики за доллар придется выложить уже 2,44 рубля, но «Нацбанк» не станет сдерживать курс нацвалюты, пока российский рубль в полете. Тем временем соцсети уже полны шуток о горячем инфоповоде: мы собрали лучшие реакции и показываем, как юморит интернет.