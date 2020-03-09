«Ермошина на счетчике сидит»: сколько в Беларуси реально зараженных коронавирусом? 6 9.03.2020, 14:00

2,095

Фото: ТАСС

Караник — это Прокопович № 2.

На фоне эпидемии коронавируса, число заболевших которым в мире перешагнуло отметку в 100 тысяч человек, у белорусов появляется все больше вопросов к отечественному Минздраву. Несколько дней белорусское министерство молчало и не комментировало ситуацию с коронавирусом в Беларуси. Глава Минздрава Владимир Караник заявил, что «у Беларуси есть приемущества по сравнению с соседями в борьбе с коронавирусом». Сегодня же стало известно, что количество носителей коронавируса в Беларуси выросло до девяти человек.

Карантинные мероприятия по стране также отменяются. БНТУ, который по началу перешел на домашнее обучение, возвращается к нормальному режиму работы. Плановую госпитализацию из-за ОРВИ временно приостановили по всей стране. Многих больных просто не проверяют, даже если они имеют все симптомы заболевания.

Можно ли доверять белорусскому Минздраву? Cайт Сharter97.org cобрал реакцию читателей на странное поведение министерства здравоохранения:

«Оптимистичные прогнозы и заверения этой власти приучили опасаться конечного результата, который получается «с точностью наоборот».

«Ермошина на счетчике сидит».

«У нас единственная страна, где с коронавирусом борются при помощи многотысячных пробегов и концертов!!!»

«В Беларуси ничего не растет априори, кроме цен».

«У нас официально и безработица годами не растет, а предприятия разваливаются. Не обошлось без отмашки лукавым министрам держать показатели по коронавирусу жесточайше, а то он им головы пооткручивает».

«Дело в том, что запрещено проверять всех заболевших в РБ с симптомами ОРЗ (платные услуги тоже запрещены), а только недавно приехавших из Ирана, Италии, Китая. Четкая статистика вообще отсутствует. Да она и не нужна Минздраву, тут и так проблемы с реактивами для выборочной проверки на коронавирус. Видимость борьбы с коронавирусом есть, а какое на самом деле количество заболевших, напишут сколько понадобится, как на результатах выборов!»

«Нельзя нагнетать общество - выборы на носу. Экономика на издыхании, тоже коронавируса подхватила (26 лет назад)».

«Караник - это Прокопович № 2: деноминации и девальвации не будет, это я Вам обещаю. И все с точностью до наоборот. Не верю».

«Так это у них там в Италиях будут у деда 85-летнего с кашлем и температурой анализы брать и т.д и т.п, лечить потом, колоть дорогущие иммуномодулирующие медикаменты от СПИДа. У нас за 85-летним дедом с температурой в районах даже скорая не факт, что поедет. И 100%, если этот дед 80 лет екнется, перед этим чихав и кашляв, никто проверять, от чего он конкретно помер, даже не будет. Кто болел после 60-ти и без поддержки детей, родственников (попросить, приплатить, подкупить что-то) так, чтобы в больнице лежать? Не найдете таких! Все успешно «залечены» нашей бесплатной медициной и отправлены в лучший мир».