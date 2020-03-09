Ученые развенчали популярный миф о кофе 9.03.2020, 14:12

Помогает ли кофеин творчеству?

Кофеин помогает человеку сконцентрироваться, но не улучшает его творческие способности — к такому выводу пришла исследовательница из Арканзасского университета. Об этом сообщается в пресс-релизе учебного заведения, пишет журнал «Нож».

Исследование провела доцент психологии Дарья Забелина, пригласившая для участия в эксперименте 80 добровольцев. Каждому волонтеру она случайным образом выдала или таблетку кофеина, эквивалентную одной чашке крепкого кофе, или плацебо. Затем волонтерам предложили решить задачи на проверку конвергентного и дивергентного мышления: в ходе первых заданий проверялась способность находить конкретное решение, а в ходе вторых — способность находить множественные решения.

Оказалось, что под воздействием кофеина у волонтеров улучшилось конвергентное мышление: они легче концентрировались на одной задаче, у них повысилась бдительность и двигательная активность. Однако решение вопросов, требующих творческого подхода, давалось им не столь же хорошо, но и не хуже, чем обычно, отметила Забелина. Она подчеркнула, что кофе не вредит творчеству, но и не стимулирует его.