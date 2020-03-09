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Все-таки недооценивали мы российских руководителей

  • Виктор Шендерович
  • 9.03.2020, 14:14
Все-таки недооценивали мы российских руководителей
Виктор Шендерович
Фото: DELFI

Сказать гражданину начальнику, как все плохо, оказалось просто некому.

Отстал тут немного от жизни со своим гастрольным графиком... Утро, Тель-Авив, солнышко, тишина, чашечка кофе, новости про коронавирус, ну это понятно, а это что за странные цифры? Курс рубля?

Опа.

А через час, ознакомившись с нефтяными подробностями дела, думаешь: все-таки недооценивали мы их, руководителей наших богоподобных. То есть, понимали, что имеем дело с жадными мудаками, но - степень жадности-то понимали адекватно, а истинной мудаковатости представить все-таки не могли.

А главное - видимо, мы не до конца отдаем себе отчет в том, как выглядит ихняя информационная цепочка на ближних подступах к главной голове. А выглядит она, как цепочка дверная. Ни враг туда не пройдет, ни правда о реальности...

На этот счет - одно анонимное мемуарное свидетельство. На рубеже 2011-2012, после массовых митингов, в преддверии нового захвата Путиным власти (в просторечии - третий срок), перепуганные сислибы собрались в одном шале в Альпах и несколько дней придумывали схему мягкой передачи власти - от Путина кому-то чуть более похожему на либерального лидера. Схему тихого выхода на цыпочках, как писал я за год до того...

И они ее придумали!

Оставалось найти человека, который передаст это Путину, - но такого в шале почему-то нашлось. И все осталось как есть.

Полагаю, что именно на этой информационной технологии и порылась матушка-Россия в славный час принятия решения о войне с ОПЕК: никакого решения, собственно, и не принималось - просто нефтью у нас рулит Сечин, все, кто мешает Сечину, давно сидят в тюрьме или откинулись от греха подальше, подальше от Родины, и сказать гражданину начальнику, как все хреново, оказалось просто некому.

Страшно.

Поэтому все получилось, как получилось.

Остается продолжать системные дискуссии на гайдаровских форумах посреди этого зимбабве.

Виктор Шендерович, «Фейсбук»


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