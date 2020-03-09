Президента Португалии отправили на карантин 2 9.03.2020, 14:26

Марселу Ребелу де Соуза встретился со школьниками, у одного из которых был коронавирус.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза проведет две недели в карантине на фоне вспышки коронавируса. Об этом сообщает liga.net cо ссылкой на пресс-службу президента Португалии.

Отмечается, что у де Соуза нет симптомов COVID-19.

Незадолго до этого во дворце президента побывали ученики одной из школ, где впоследствии обнаружили случай заражения коронавируса.

Карантин де Соуза отбудет в президентской резиденции.