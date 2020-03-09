Торги завершились рекордным ростом доллара и евро 16 9.03.2020, 14:33

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Курс доллара – 2,35 рублей, евро – 2,67.

Доллар и евро одновременно обновили исторические максимумы на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, пишет select.by.

Валютная корзина подорожала на 0,21%, но свой максимум не обновила. С начала марта она подорожала на 0,32%.

Курс доллара рванул вверх на 0,1122 BYN до 2,3518 BYN/USD и обновил абсолютный максимум.

По итогам первой недели марта валюта подорожала лишь на 0,0005 BYN. За сегодня получилось в 224(!) раза больше.

С начала марта стоимость доллара выросла на 11 копеек (+5,03%), а с начала года уже на 24 копейки (+11,54%).

Курс евро подскочил вверх ещё сильнее, чем доллар. Так, по итогам торгов евро подорожал на 0,1572 BYN до 2,6750 BYN/EUR и сразу на 12 копеек превысил предыдущий рекорд.

Евровалюта растёт уже двенадцатые торги подряд. Общее укрепление за это время составило почти 30(!) копеек.

Курс российского рубля рухнул на 0,1587 BYN до 3,1628 BYN/100 RUB до минимума за полгода.

Итоги первой недели марта 2020 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил неделю укреплением к российскому рублю, с одновременным ослаблением к евро и доллару:

• доллар +0,0005 BYN (+0,02%);

• евро +0,0503 BYN (+2,04%);

• российский рубль −0,0191 BYN (−0,57%);

• валютная корзина +0,11%.