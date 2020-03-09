В армии началась проверка 2 9.03.2020, 14:42

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Из запаса призовут более тысячи человек.

В соответствии с распоряжением министра обороны Республики Беларусь 9 марта в Вооруженных силах начался второй этап комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности войск, сообщает onliner.by. Цель всего — проверить способность воинских частей выполнять задачи в динамично меняющейся обстановке, «днем и ночью».

В ходе проверки будет осуществляться комплекс мобилизационных мероприятий, в результате которых более тысячи военнослужащих будут призваны из запаса.

Кроме того, будет осуществляться проверка состояния вооружения, военной и специальной техники, в том числе находящейся на хранении.

В проверке будет задействовано около шести тысяч военнослужащих и более двухсот единиц техники.