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В армии началась проверка

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  • 9.03.2020, 14:42
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В армии началась проверка

Из запаса призовут более тысячи человек.

В соответствии с распоряжением министра обороны Республики Беларусь 9 марта в Вооруженных силах начался второй этап комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности войск, сообщает onliner.by. Цель всего — проверить способность воинских частей выполнять задачи в динамично меняющейся обстановке, «днем и ночью».

В ходе проверки будет осуществляться комплекс мобилизационных мероприятий, в результате которых более тысячи военнослужащих будут призваны из запаса.

Кроме того, будет осуществляться проверка состояния вооружения, военной и специальной техники, в том числе находящейся на хранении.

В проверке будет задействовано около шести тысяч военнослужащих и более двухсот единиц техники.


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