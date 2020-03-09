Снизит ли «Белнефтехим» цены на топливо после падения цены на нефть 1 9.03.2020, 15:23

Или снова ждать подорожания на копеечку?

9 марта уже называют черным понедельником: утро началось с новостей об обвале цен на нефть. "Черное золото" подешевело на 30% из-за того, что Россия провалила переговоры со странами ОПЕК о сокращении объемов добычи, сообщает Еврорадио.

Какие последствия для Беларуси могут иметь глобальные изменения цен на нефть?

"Во времена, когда мы в нормальных объемах импортировали нефть и ее перерабатывали, Беларусь была заинтересована в высоких ценах на нефть. То есть экономика нефтепереработки была таковой: чем выше цены на нефть, тем выше цены на нефтепродукты и тем выше рентабельность нефтепереработки, — объясняет старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб. — Сейчас у нас ситуация другая: малые объемы нефти импортируем, почти все, что перерабатываем, поставляем на внутренний рынок. И в такой ситуации нам более выгодны низкие цены на нефть, потому что, когда нет экспорта нефтепродуктов, теоретически это может означать более низкие цены на нефтепродукты внутри страны".

Минувшие выходные стали первыми в этом году, когда "Белнефтехим" не повысил цены на топливо на белорусских заправках. Это объяснялось как раз снижением мировых цен на нефть во второй половине февраля и начале марта. "Оптимизм существует по поводу того, что если цены [мировые цены на нефть. —] падают, то в итоге можно будет выходить на какое-то, может быть, снижение", — высказал осторожный прогноз пресс-секретарь госконцерна Александр Тищенко.

Когда точно белорусам ждать снижения цен на топливо и вообще ждать ли — наверняка в "Белнефтехиме" сказать затрудняются.

Вадим Иосуб напоминает, что цены на топливо в Беларуси формируются административно: "Cейчас причин расти [у цен на топливо] нет, то есть можно ожидать, что на этой неделе не будет привычного роста на копеечку. [Но] что они упадут в условиях нашего ценообразования, я бы прогнозировать не стал. Но, скажем так, есть шанс, что они снизятся на копеечку".