Гомельчанин грабил банки, чтобы погасить кредит 1 9.03.2020, 15:47

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Его подозревают в двух нападениях.

Правоохранители рассказали подробности задержания мужчины, который нападал на банки в Гомельском районе. Совместный брифинг провели начальник УВД Гомельского облисполкома Александр Васильев и исполняющий обязанности начальника управления Следственного комитета по Гомельской области Александр Гуцко.

Как сообщало "Еврорадио", 4 марта сотрудники уголовного розыска при поддержке ОМОНа задержали мужчину, которого подозревают в двух нападениях на банки.

Первое нападение произошло в поселке Большевик под Гомелем 10 января. Мужчина, спрятавший лицо под шарфом, угрожал сотруднице "Беларусбанка" предметом, похожим на пистолет. Под угрозой она отдала нападавшему 4 тысячи белорусских и 30 тысяч российских рублей, а также тысячи долларов. Тогда нападавшего поймать не удалось.

2 марта аналогичное нападение произошло на банк в агрогородке Бобовичи. Однако там кассир нажала на тревожную кнопку, и нападавший сбежал без добычи.

Личность подозреваемого правоохранители установили после второго нападения. За ним начали наблюдение. Когда злоумышленник захотел избавиться от улик, было решено задержать его.

Задержанным оказался 24-летний гомельчанин, который раньше не был судим. Молодой человек зарегистрирован индивидуальным предпринимателем. Заочно он учится в вузе.

По словам правоохранителей, парень признался в преступлении, рассказал им об обстоятельствах нападений и мотивах своих действий. Частью награбленных денег гомельчанин, по его словам, оплатил кредит. Остальное потратил на личные нужды.

Кстати, для обоих грабежей он использовал разные автомобили, на которых менял номерные знаки перед поездкой. Кстати, во втором случае это увидели местные жители и сообщили милиционерам.

Следователи проверяют версию, что у грабителя был сообщник.

На молодого человека завели уголовное дело за разбойное нападение, совершенное повторно с целью завладения имуществом в крупном размере. Сообщается, что материалы по делу составляют уже более 20 томов.